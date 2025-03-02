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«Отпетая свинья»: Симоньян высказалась о поведении Зеленского на встрече с Трампом

Симоньян: Зеленский повёл себя как свинья на встрече с Трампом
Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Владимир Зеленский повёл себя как «отпетая свинья» в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналистка посетовала, что Зеленский чувствовал себя в гостях как в свинарнике, поскольку дома у него, по всей видимости, тоже свинарник. Его поведение было совершенно как у «отпетой свиньи».

По словам Симоньян, Зеленский жестами и мимикой выражал недовольство и несогласие, делая это максимально демонстративно. Также глава киевского режима постоянно перебивал собеседников.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты визита Зеленского в Вашингтон. Дипломат подчеркнула, что вспыхнувший между ним и Дональдом Трампом конфликт стал «отрезвляющей взбучкой» для главы киевского режима.

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#дипломат
В Лондоне состоялся европейский саммит по Украине с участием Зеленского
02 марта 2025, 20:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В особняке Ланкастер-хаус в центре Лондона состоялся европейский саммит по Украине. Инициатором мероприятия стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет ТАСС.
Во встрече принимают участие представители 18 государств и обвинений. В британскую столицу съехались лидеры Германии, Дании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

Кроме того, на мероприятии замечены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, а также Владимир Зеленский. От Украины также представлен посол страны в Лондоне Валерий Залужный.

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#политика
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«Настал час расплаты»: В Крыму предсказали скорый военный трибунал для Зеленского
Константинов: Зеленскому пришло время ответить за содеянные преступления
02 марта 2025, 19:25

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Провалившиеся переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме и срыв сделки с США по разработке редкоземельных минералов показали, что для просроченного украинского президента Владимира Зеленского настал час расплаты за все совершённые им преступления.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава парламента Республики Крым Владимир Константинов. Напомним, в пятницу в Овальном кабинете своей резиденции американский президент отчитал Зеленского, буквально словесно высек его, как мальчишку. Трамп требовал от киевского лидера согласиться на мирные переговоры и прекратить критиковать Владимира Путина.

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором, когда тот начал огрызаться, оправдывать свои действия, обвинять Россию и даже угрожать США, заявив, что они почувствуют на себе последствия конфликта, несмотря на то, что находятся за океаном. После этого американцы попросили украинскую делегацию покинуть Белый дом, а Трамп отдал приготовленные для гостей угощения отдал прислуге и персоналу резиденции.

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — - сказал Константинов.

По его словам, то, что Штаты начали дистанцироваться от Зеленского, это для него только начало расплаты. Он ответит «по полной» за все беды, за национальную трагедию, к которой он привёл Украину и её народ. Скорее всего, отвечать придётся перед военным трибуналом, заключил глава крымского парламента.

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#сша
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#новости
#трамп
#переговоры
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Сенатор Пушков: Требования Англии и Франции к России не имеют никакого смысла
Сенатор Пушков: Британия и Франция выдвигают России бессмысленные требования
02 марта 2025, 18:19

Алексей Пушков (Фото: council.gov.ru)

Франция и Великобритания пытаются сорвать достижение любых договорённостей относительно ситуации на Украине. Именно поэтому Макрон и Стармер умышленно выдвигают России невыполнимые и часто просто бессмысленные требования.
Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«"Мирный план", продвигаемый лидерами Соединённого Королевства и Франции, планируется как полная антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном. Параметры этой антитезы уже понятны: это будет очередной набор бессмысленных и неосуществимых требований к России в духе уже известных заявлений Парижа, Лондона и Брюсселя», — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По его словам, амбиции Стармера и Макрона толкают их на создание собственной «мирной» инициативы, но на самом деле это будет некий симулякр, истинной целью которого будет помешать достижению каких-либо реально работающих договорённостей. С США вполне реально договориться об условиях заключения мирного соглашения по Украине. Именно в Европе требуют «продолжения банкета», толкая Киев на продолжение военных действий, заключил Пушков.

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#соглашения
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#киев
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Telegraph: Британский премьер Стармер попросил Зеленского наладить отношения с Трампом
Telegraph: Премьер Британии Стармер попросил Зеленского поладить с Трампом
02 марта 2025, 17:17

Фото: The Telegraph/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался выступить в роли миротворца. Он просил украинского президента Владимира Зеленского помириться и наладить отношения с Дональдом Трампом после их перепалки в Овальном кабинете, закончившейся фактически изгнанием киевского лидера из Белого дома.
Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что Стармер позвонил Зеленскому вечером, уже после встречи в Овальном кабинете, закончившейся перепалкой и практически конфронтацией. Он уговаривал украинского лидера вернуться в Белый дом и попытаться уладить возникший конфликт с Трампом.

Затем британский премьер созвонился с президентом США и постарался сгладить возникшие противоречия. Однако американская сторона потребовала от Зеленского извинений, а тот уклонился от ответа на соответствующий вопрос. Тогда в администрации Белого дома заявили, что необходимо снизить градус напряжения, прежде чем возвращаться к переговорам. После этого Зеленский вылетел в Лондон, чтобы заручиться поддержкой европейских союзников, раз визит в Вашингтон обернулся провалом.

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#сша
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#дома
#зеленский
#премьер-министр
#великобритания
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Трамп может распорядиться о выводе 20 тысяч американских военных из Европы
WP: Трамп может распорядиться вывести из Европы 20 тыс. военных США
02 марта 2025, 16:08

Фото: iStock/dangutsu

Президент США Дональд Трамп в скором времени может распорядиться вывести из Европы 20 тысяч американских военнослужащих, что станет «настоящим кошмаром для европейской безопасности». Об этом пишет газета The Washington Post.
Отмечается, что раскол администрации Трампа с европейскими союзниками, а также предложения по сокращению численности войск США вызвали беспокойство в Европе по поводу того, насколько контингент может продолжать полагаться на 80-летнюю сделку со Штатами, которая поддерживала его безопасность со времён Второй мировой войны.

Как пишет издание, европейские лидеры желают иметь гарантии того, что если сокращение численности американских войск действительно произойдёт, то оно не станет результатом переговоров США и России.

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#безопасность
#ес
#дональд трамп
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