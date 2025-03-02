«Отпетая свинья»: Симоньян высказалась о поведении Зеленского на встрече с Трампом

Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Владимир Зеленский повёл себя как «отпетая свинья» в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналистка посетовала, что Зеленский чувствовал себя в гостях как в свинарнике, поскольку дома у него, по всей видимости, тоже свинарник. Его поведение было совершенно как у «отпетой свиньи».
По словам Симоньян, Зеленский жестами и мимикой выражал недовольство и несогласие, делая это максимально демонстративно. Также глава киевского режима постоянно перебивал собеседников.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты визита Зеленского в Вашингтон. Дипломат подчеркнула, что вспыхнувший между ним и Дональдом Трампом конфликт стал «отрезвляющей взбучкой» для главы киевского режима.
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По словам Симоньян, Зеленский жестами и мимикой выражал недовольство и несогласие, делая это максимально демонстративно. Также глава киевского режима постоянно перебивал собеседников.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты визита Зеленского в Вашингтон. Дипломат подчеркнула, что вспыхнувший между ним и Дональдом Трампом конфликт стал «отрезвляющей взбучкой» для главы киевского режима.
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Анастасия Чинкова