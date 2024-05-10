Британские ВМС сообщили о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе

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Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно в Аденском заливе.
Уточняется, что атака произошла примерно в 361,1 км к востоку от Адена. О нападении проинформировал капитан атакованного судна. Дополнительных данных об инциденте пока не приводится.
В настоящее время обстоятельства происшествия изучаются. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с особой осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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В настоящее время обстоятельства происшествия изучаются. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с особой осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Напомним, США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от дронов и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Екатерина Коршунова