ГУР Украины заявила о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»

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Украина непричастна к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк вслед за советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком, сообщает РИА Новости.
«Украина непричастна к этому теракту», – сказал Черняк.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев непричастен к трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
На данный момент в концертном зале пылает пожар, кровля в районе сцены обрушилась.
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Александр Климов