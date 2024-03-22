Президент Узбекистана осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: iStock.rarrarorro
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании президенту России Владимиру Путину заявил о решительном осуждении теракта в «Крокус Сити Холле» против мирных жителей в Московской области, сообщается в пресс-службе лидера республики, передает РИА Новости.
«Президент Шавкат Мирзиёев направил глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Московской области, в результате которых погибли и пострадали десятки невинных людей», – говорится в сообщении.
В письме отмечают, что Узбекистан решительно осуждает этот террористический акт «против мирного населения».
Ранее МИД Узбекистана выразил решительное осуждение теракта в «Крокусе».
До этого трагедию прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он заявил, что террористы поймут только ответный удар. К уничтожению боевиков, расстрелявших людей в концертном зале, ранее призвал и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Читайте также:
ГУР Украины заявил о непричастности Киева к теракту в «Крокусе»
В МИД заявили о политических мотивах теракта в «Крокусе»
МИД Узбекистана осудил теракт в «Крокусе»
Александр Климов