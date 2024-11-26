Британского посла Найджела Кейси вызвали в МИД РФ

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Посла Великобритании в РФ Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом сообщает РИА Новости.
«В МИД вызван британский посол», — сказала она.Причины вызова посла не сообщаются. На данный момент Найджел Кейси уже прибыл в здание дипмиссии на Смоленской. Комментарии он давать отказался и молча прошел к зданию.
Ранее в ФСБ сообщили, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.
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