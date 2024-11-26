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Британского посла Найджела Кейси вызвали в МИД РФ

Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Посла Великобритании в РФ Найджела Кейси вызвали в российский МИД. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, об этом сообщает РИА Новости.
«В МИД вызван британский посол», — сказала она.
Причины вызова посла не сообщаются. На данный момент Найджел Кейси уже прибыл в здание дипмиссии на Смоленской. Комментарии он давать отказался и молча прошел к зданию.



Ранее в ФСБ сообщили, что второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.

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#мид
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Белик: Решиться на передачу Украине ядерного оружия — странно и опрометчиво
26 ноября 2024, 15:59

Фото: iStock/Gerasimov174

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что возможная передача Украине президентом США Джо Байденом является как минимум странным поступком, который может лишь повысить эскалацию в украинском конфликте, но никак не решить проблему.
«Волнения адекватных людей в США закономерны: они понимают, что за таким шагом последует ответ, а Байден фактически идёт против своей страны. Решиться на передачу Украине ядерного оружия, не осознавая последствий, — как минимум странно и опрометчиво, а осознавая последствия, — вообще верх безумия», — прокомментировал в беседе с RT Белик.

При этом он подчеркнул готовность нашей страны к любому развитию событий в этом вопросе.

В то же время Великобритания, например, не намерена отправлять на Украину своих военных. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми.

«Это, безусловно, нынешняя позиция Соединенного Королевства, и она таковой остается», — приводят argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова министра.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия категорически отвергает возможность заморозки конфликта на Украине, и чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон.

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#конфликт
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Польские эксперты обнаружили тротил на месте подрыва «Северных потоков»
26 ноября 2024, 15:56

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Следы тротила обнаружили польские эксперты на месте подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает радиостанция RMF24.
Отмечается, что специалистам Военной технической академии в Варшаве поступили для проведения анализа пробы воды из района взрыва газопроводов и пробы взвеси морского дна, образовавшейся после взрыва.

По результатам исследования эксперты не обнаружили следы химического оружия, которые присутствуют в большом числе мест в Балтийском море со времён Второй мировой войны. Однако в трёх полученных образцах были обнаружены следы тротила.

Напомним, что 26 сентября 2022 года были обнаружены серьёзные повреждения на трёх нитках «Северного потока» и так и не введённого в эксплуатацию «Северного потока – 2». В Москве убеждены, что к подрыву газопроводов причастны США.

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#польша
#анализы
#исследование
#северный поток
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Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию
26 ноября 2024, 15:32

Фото: iStock/anyaberkut

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о распространении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Документ инициирован правительством России.
Отмечается, что законом предусматривается создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Из документа следует, что правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут наделяться исключительно страховщики, постоянно проживающие на территории России или Белоруссии. Их транспортное средство также должно быть зарегистрировано в одной из стран.

Также подчёркивается, что оператор автоматизированной информационной системы страхования с целью проверки факта заключения договоров ОСАГО и противодействия мошенничеству в страховании в случае пересечения водителями государственной границы России осуществляет в режиме реального времени обмен с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков сведениями о заключённых договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

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#белоруссия
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#оператор
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Министр ВВС США Кендалл ожидает начала войны с РФ или КНР в любой момент
26 ноября 2024, 15:10

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Война между Соединёнными Штатами и Россией или Китаем вовсе не является чем-то маловероятным. Она может начаться в любой момент.
Такое мнение в интервью журналу Newsweek высказал министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кедалл. Он также добавил, что Пекин располагает оружием, предназначенным для поражения сил США в западной части Тихого океана, в частности, на Тайване и в Южно-Китайском море.

Кремль неоднократно подчёркивал, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического блока, но будет реагировать соответствующим образом на любые действия, представляющие угрозу для её интересов и безопасности. Москва открыта для диалога, но исключительно на равноправной основе, для чего Западу следует отказаться от курса на милитаризацию Европы.

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#интервью
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ФСБ выявила в работе британского дипломата признаки разведдеятельности
ФСБ: британскому дипломату Прайору предписали покинуть РФ в двухнедельный срок
26 ноября 2024, 14:59

Фото: iStock/irene_rebrova

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожает безопасности России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Отмечается, что Прайор под прикрытием посольства производит незаявленное разведприсутствие.

В спецслужбе сообщили, что Прайор был направлен в Москву по линии директората Восточной европы и Центральной Азии. Он сменил на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, которых выслали из России в августе. К тому же, при получении разрешения на въезд в Россию он намеренно указал ложные сведения, нарушив тем самым законодательство РФ.

В результате было решено лишить Уилкса Эдварда Прайора аккредитации. Ему предписано покинуть страну в течение двух недель.

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#фсб
#великобритания
#россия
#посольство
#разведка
#политика
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Песков удивился решению Германии не использовать «Северный поток 2»
26 ноября 2024, 14:52

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что можно лишь недоумевать, почему Германия исходя из экономических соображений не использует Северный поток 2».
«[Германия] предпочитает обеспечивать энергоресурсы по более высокой цене и из других источников. Но это дело Федеративной Республики Германии», — отметил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос представителя сми о «Северном потоке 2».
Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что использование «Северного потока 2» могло положительно повлиять на промышленность ФРГ.

«Северный поток 2» — экспортный газопровод из Российской Федерации в Европу через Балтийское море, мощность двух ниток составляет 55 миллиардов кубометров газа в год. Строительство газопровода завершилось в сентябре 2021 года, но в эксплуатацию его так и не ввели. В сентябре 2022 года после взрывов разрушилась одна из ниток «Северного потока 2» и две нитки параллельного экспортного «Северного потока».

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Нарышкин: Россия категорически отвергает замораживание конфликта на Украине
26 ноября 2024, 14:48

Фото: iStock/3dmitry

Россия категорически отвергает возможность заморозки конфликта на Украине. Чем быстрее это поймут на Западе, тем лучше будет для всех сторон, отметил в беседе с журналистами директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
Он подчеркнул, что российская сторона категорически отвергает замораживание конфликта. Требуется долгосрочный мир, который, прежде всего, должен быть обеспечен для россиян, а также для жителей всего Европейского континента. И условием этого мира является устранение всех причин, которые вызвали конфликт на Украине.

Нарышкин отметил, что Россия открыта к переговорам, условия которых озвучил президент страны Владимир Путин во время совещания с руководящим составом МИД РФ в июне этого года.

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#свр
#украина
#россия
#конфликт
#политика
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Россиянам в Грузии рекомендовали не посещать людные места
26 ноября 2024, 14:41

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Россиянам, находящимся в Грузии, рекомендовали воздержаться от посещения мест, где наблюдается большое скопление людей. Такое предупреждение сделали в секции интересов России при посольстве Швейцарии в закавказской республике.
При этом дипломаты подчеркнули, что нынешнее политическое противостояние в стране не представляет какой-либо опасности для российских туристов, обстановка остаётся спокойной, передают «Известия». Тем не менее, гражданам России не рекомендовано посещать места массового скопления людей, а также места проведения митингов, демонстраций и акций протеста.

Сотрудники дипломатической миссии также подчеркнули, что до настоящего момента не зарегистрировано ни одного обращения в секцию граждан России в связи с массовыми политическими акциями и связанными с ними инцидентами.

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#обращения
#сотрудники
#грузия
#посольство
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В Афинах проходит многотысячный митинг против визита генсека НАТО и помощи Киеву
26 ноября 2024, 14:38

Фото: iStock/maksicfoto

В Афинах начался многотысячный митинг против визита генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Грецию и оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что участники протеста называют Рютте «непрошенным», выступая против его визита в Афины. Также демонстранты призывают не вовлекать Грецию в конфликты на территориях других государств и закрыть находящиеся в стране американские военные базы. Кроме того, митингующие требуют остановить военную поддержку Украины и Израиля.

Митинг в греческой столице организовали Компартия Греции и Коммунистическая молодёжь Греции. Демонстрация разворачивается во время проведения переговоров Рютте с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

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#политика
#украина
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