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Франция в ближайшие недели поставит Украине новую партию военной помощи, включая гаубицы Caesar, ракеты Mistral и Aster, передает РИА Новости. Как сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, большая часть этих поставок финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.
Лекорню назвал это не только дипломатической победой, но и значимым достижением для французского бюджета.
Доход от замороженных российских активов, по словам Лекорню, в 2024 году составит 300 миллионов евро. Эти средства позволили приобрести 12 новых гаубиц Caesar, 155-миллиметровые снаряды, управляемые бомбы ААСМ, а также другие вооружения, которые будут переданы Украине.
Россия резко осуждает поставки оружия Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для российских военных.
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Доход от замороженных российских активов, по словам Лекорню, в 2024 году составит 300 миллионов евро. Эти средства позволили приобрести 12 новых гаубиц Caesar, 155-миллиметровые снаряды, управляемые бомбы ААСМ, а также другие вооружения, которые будут переданы Украине.
Россия резко осуждает поставки оружия Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для российских военных.
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Мария Моисеева