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На встрече глав МИД «Большой семерки» министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что страна больше не отправит ни одного военного на Украину, проинформировало агентство РИА Новости.
Антонио Таяни подтвердил позицию Италии об отсутствии планов отправлять на Украину военнослужащих.
Антонио Таяни подчеркнул, что необходимо избегать эскалации конфликта.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от новоизбранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта. Он надеется услышать их в январе грядущего года. Зеленский обратил внимание на свою открытость к «предложениям лидеров африканских стран, Азии, арабских государств».
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«Мы не отправим ни одного солдата воевать на Украину, мы помогаем Киеву политически, финансово, в военном плане, отправляя помощь, но мы не будем посылать солдат воевать», — обратил внимание министр иностранных дел Италии.
Антонио Таяни подчеркнул, что необходимо избегать эскалации конфликта.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от новоизбранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта. Он надеется услышать их в январе грядущего года. Зеленский обратил внимание на свою открытость к «предложениям лидеров африканских стран, Азии, арабских государств».
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Ольга Енгалычева