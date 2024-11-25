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Глава МИД Таяни: Италия больше не отправит ни одного бойца на Украину

Фото: iStock/ okfoto

Фото: iStock/ okfoto

На встрече глав МИД «Большой семерки» министр иностранных дел, вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что страна больше не отправит ни одного военного на Украину, проинформировало агентство РИА Новости.
Антонио Таяни подтвердил позицию Италии об отсутствии планов отправлять на Украину военнослужащих.

«Мы не отправим ни одного солдата воевать на Украину, мы помогаем Киеву политически, финансово, в военном плане, отправляя помощь, но мы не будем посылать солдат воевать», — обратил внимание министр иностранных дел Италии.



Антонио Таяни подчеркнул, что необходимо избегать эскалации конфликта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от новоизбранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа предложений по урегулированию украинского конфликта. Он надеется услышать их в январе грядущего года. Зеленский обратил внимание на свою открытость к «предложениям лидеров африканских стран, Азии, арабских государств».

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#военные
Первая леди Украины Зеленская призвала Запад опасаться России
25 ноября 2024, 22:35

Фото: iStock/ Diy13

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что Российская Федерация на примере Украины показывает, что будет с Западом, если в Вашингтоне и Брюсселе расслабятся.
«Нужно понять, что Россия на примере Украины показывает, что будет с Западом. И нужно позаботиться о своей информационной безопасности. (...) Я советую не расслабляться. Это очень опасно», — обратила внимание жена главы киевского режима.

Елена Зеленская подчеркнула, что в геополитическом противостояния Российская Федерация использует гибридные инструменты соперничества.

Ранее Владимир Зеленский назвал одной из причин неукомплектованности боевиков Вооружённых сил Украины замедленную поддержку Запада. Во время третьей международной конференции по продовольственной безопасности Grain from Ukraine глава киевского режима поделился, что самая тяжелая ситуация сейчас «на Донбассе».

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#россия
#украина
#сво
#владимир зеленский
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Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами и оружием ВСУ в Запорожской области
25 ноября 2024, 21:43

Фото: iStock/ Wachira Wacharapathom

В Запорожской области росгвардейцы обнаружили крупный схрон с боеприпасами и оружием, сообщила пресс-служба Росгвардии.
По информации ведомства, росгвардейцы и представители военной контрразведки проводили поисковые мероприятия с помощью дронов в лесу рядом с линией фронта. В итоге они обнаружили замаскированный тайник. Там было около 40 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра, гранаты с детонаторами, больше 300 патронов различного калибра и два противотанковых гранатомета производства стран Североатлантического альянса (НАТО).

Всё найденное было уничтожено специалистами инженерно-технического подразделения.

Ранее в Мариуполе сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли крупный тайник с оружием. Схрон со взрывными устройствами подготовили украинские националисты при отступлении — они хотели использовать его для диверсий.

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#мероприятия
#нато
#всу
#боеприпасы
#росгвардия
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Белый дом впервые официально признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь РФ
25 ноября 2024, 21:13

Фото: iStock/bpawesome

США впервые официально подтвердили наличие у Украины разрешения на нанесение ударов ракетами ATACMS по Курской области и «рядом с ней». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.
Он подчеркнул, что прямо сейчас у Украины уже есть возможность использовать такое вооружение для самообороны, в случае неотложной необходимости.

Кирби признал, что администрация президента США действительно изменила руководство по возможностям применения ракет ATACMS ВСУ для нанесения ударов по конкретным видам целей. При этом он не уточнил, о каких именно целях идёт речь.

На прошлой неделе газета The New York Times заявила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование украинскими войсками американского дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.

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#курская область
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#всу
#украина
#белый дом
#сша
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Великобритания окажет поддержку пленному под Курском британскому контрактнику ВСУ
25 ноября 2024, 20:36

Фото: iStock/ melis82

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Лондон намерен оказать поддержку британскому гражданину Джеймсу Скотту Рис Андерсону, который подписал контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и был пленён в Курской области, проинформировал Sky News.
«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить этому гражданину Великобритании всю возможную поддержку», — обратил внимание глава внешнеполитического ведомства.

Джеймсу Скотту Рис Андерсону 22 года. После того, как отец уроженца Великобритании оказался в тюрьме, а сам он «все потерял», Андерсон подал заявку на сайте Иностранного легиона Украины. По словам наёмника, он решил подписать контракт, так как ему было нечего терять.

Ранее в аэропорту Домодедово сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Армении Армена Баляна. Он находился в розыске с августа, тогда ему заочно предъявили обвинение в участии в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины в качестве наёмника.

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#мид
#наемники
#сво
#курская область
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Третья мобильная часовня для военных отправилась из Ленинского округа
25 ноября 2024, 20:00

Фото: пресс-служба главы Ленинского г.о.

Администрация Ленинского городского округа в третий раз приняла участие в изготовлении и отправке на фронт в составе гуманитарного конвоя мобильной часовни на линии боевого соприкосновения из города Видное. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.
Отмечается, что к военнослужащим поступят иконы Спасителя, Николая Чудотворца, Божией Матери и тех святых, которым молились бойцы в годы Великой Отечественной войны .

Клирик Георгиевского ​храма Видного иерей Олег Осадчий сообщил, что ​в храм обратились с просьбой провести молебен и благословить часовню, которая отправится в зону боевых действий ​к людям, нуждающимся в Божьей помощи.

В пресс-службе подчеркнули, что мобильная часовня была изготовлена благодаря помощи администрации Ленинского городского округа, инициативной группы из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Синодального отдела по взаимодействию с армией и налоговой службы №14. ​Иконы для часовни писал главный иконописец России Аркадий Холопов.

«От имени 91-й бригады Воздушно-десантных войск мы благодарим администрацию Ленинского городского округа за эту огромную помощь, за поддержку наших бойцов. И на фронте работают военные священники, которые поддерживают наших военнослужащих. Каждая такая мобильная часовня подобна целым эшелонам боеприпасов, а-то, может, и больше. Боеприпасы — это наши силы, а эти мобильные часовни — наши души. Огромное спасибо Синодальному отделу и священнослужителям, которые пришли проводить нас на линию боевых соприкосновений», — добавили военнослужащие 91-й бригады Воздушно-десантных войск.
Отмечается, что часовня прибудет в расположение 91-й бригады ВДВ Минобороны России в составе гуманитарного конвоя. Оттуда часовня, сделанная на основе прицепа, отправится в крестный ход по подразделениям, которые находятся в непосредственной близости к передовой.

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#минобороны
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Россия передала ОЗХО ноту о применении Украиной боеприпасов 155-го калибра
25 ноября 2024, 19:29

Фото: iStock/PavelRodimov

Россия передала в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту об использовании украинскими войсками иностранных боеприпасов 155-го калибра для обстрела Суджи в Курской области. Об этом заявил глава российской делегации на конференции в ОЗХО, замглавы Минпромторга РФ Кирилл Лысогорский во время выступления на конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) в Гааге.
29-конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия проходит в Гааге с 25 по 29 ноября.

Лысогорский отметил, что передал очередную ноту, в которой указаны результаты исследований образцов крови и веществ, применяемых ВСУ на территории Курской области в Судже. Материалы подтвердили использование украинскими войсками иностранных кассетных боеприпасов 155-го калибра.

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#всу
#вс рф
#сво
#курская область
#конференция
#вооружение
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Порошенко* полагает, что конфликт на Украине можно закончить одной подписью
25 ноября 2024, 19:21

Пётр Порошенко (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Бывший украинский президент Петр Порошенко* считает, что основном составляющей победы Украины является членство в Североатлантическом альянсе, конфликт можно закончить одной подписью.
В рамках сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде Порошенко* обратил внимание, что подпись о членстве в альянсе поможет выиграть Украине «без единого выстрела с одной подписью».

«И это — подпись под приглашением Украины в НАТО. Это сразу все изменит. Продемонстрируйте, что президент России Владимир Путин не может шантажировать не только Украину, но и свободный демократический мир», — сказал бывший украинский президент.

Пётр Порошенко* добавил, что украинской стороне нужна данная подпись и она станет «самым дешевым вариантом» разрешения конфликта. Бывший президент отметил, что это также позволило бы не допустить «ядерной катастрофы».

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#украина
#россия
#сво
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Раненый кот Васька несколько дней добирался до блиндажа российских бойцов
25 ноября 2024, 19:19

Фото: istockphoto/Irina Nedikova

Кот Васька, живущий на передовой вместе с российскими бойцами, получил ранение во время артиллерийского обстрела. После этого он несколько дней добирался до знакомого блиндажа.
Животное родилось и выросло в окопе и давно привыкло к звукам канонады и разрывам снарядов, передаёт телеграм-канал «ПУТИН в Telegram». Во время очередной кошачьей вылазки начался вражеский артобстрел, после которого Васька пропал. Как выяснилось позже, кот получил осколочное ранение и долго добирался к своим.

Российские бойцы перевязали любимца и укололи антибиотиком. Сейчас с Васькой всё хорошо, рана на передней лапе заживает. Солдаты шутят, что теперь кот имеет право на дополнительный паёк.

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#путин
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Военкор Коц: Российские военные уничтожили до 600 солдат ВСУ в Ольговском лесу
25 ноября 2024, 18:40

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Вооружённые силы Украины потеряли до 600 человек убитыми в районе Ольговского леса в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он сослался на рассказа российского бойца с позывным Бухгалтер, участвовавшего в боях на этом участке. По словам военного, украинцы упорно обороняли занятые позиции и не хотели отступать., и бои велись жаркие.

«Недели две здесь все горело-пылало», — вспоминал Бухгалтер.

По оценке военкора, в районе населённого пункта Ольговка украинские войска понесли серьёзные потери. На обочинах дорог до сих пор лежат никем не убранные «тела с синим скотчем на рукавах». Вокруг убитых гуляют свиньи и курицы, картина не из приятных, заключил Коц.

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#тела
#всу
#курская область
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