Брижит Макрон впала в отчаяние из-за решения суда по трансгендерному* делу

18 июля 2025, 12:27

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон (фото: РИА Новости /Алексей Дружинин )

Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена обжаловать решение апелляционного суда Парижа, оправдавшего двух журналисток, обвинивших ее в том, что она является мужчиной*.