Брижит Макрон впала в отчаяние из-за решения суда по трансгендерному* делу
Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена обжаловать решение апелляционного суда Парижа, оправдавшего двух журналисток, обвинивших ее в том, что она является мужчиной*.
Как сообщает Daily Mail, первая леди «ошеломлена» вердиктом. Конфликт начался в 2021 году, когда Амандин Рой и Наташа Рей опубликовали видео с оскорбительными высказываниями в адрес Макрон. Хотя суд первой инстанции признал журналисток виновными в клевете, апелляционный суд отменил это решение.
Адвокаты Брижит Макрон готовят кассационную жалобу.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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