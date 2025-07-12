Брижит Макрон вновь опозорила мужа на глазах у королевской четы

12 июля 2025, 14:40

Жена Макрона отказалась взять его за руку во время встречи с Карлом III

Бриджит и Эммануэль Макрон (фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Во время трехдневного государственного визита в Великобританию жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вновь унизила его. Первая леди отпрянула от протянутой руки мужа, демонстративно ускорив шаг. Судя по выражению лица, супруга французского лидера осталась недовольна этим жестом. Об этом сообщает РИА Новости.