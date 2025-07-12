Брижит Макрон вновь опозорила мужа на глазах у королевской четы
Жена Макрона отказалась взять его за руку во время встречи с Карлом III
Во время трехдневного государственного визита в Великобританию жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вновь унизила его. Первая леди отпрянула от протянутой руки мужа, демонстративно ускорив шаг. Судя по выражению лица, супруга французского лидера осталась недовольна этим жестом. Об этом сообщает РИА Новости.
Пара прогуливалась в сопровождении королевской четы неподалеку от Виндзорского замка: принца Уильяма, принцессы Кейт Миддлтон, короля Карла III и королевы Камиллы. Видео распространилось по социальных сетям. Пользователи даже обратились к Макрону, чтобы он прокомментировал этот момент.
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