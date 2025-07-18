У Трампа обнаружили хроническое заболевание
Медики обнаружили у американского лидера Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность по итогам обследования. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Fox News.
Трампу провели комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей. По словам Левитт, хроническая венозная недостаточность — это доброкачественное и распространенное заболеванием, особенно среди лиц старше 70 лет.
Пресс-секретарь Белого дома заключила, что в последние недели глава Соединенных Штатов испытывал отечность в нижних частях ног, а на недавних фотографиях Трампа были видны небольшие синяки на тыльной стороне ладони.
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