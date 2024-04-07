Буданов заявил, что Крымский мост хорошо защищен, но Украина работает «над этой проблемой»

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Крымский мост хорошо защищен. Об этом заявил глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире телеканала ARD.
Таким образом глава военной разведки ответил на вопрос журналиста о том, почему Крымский мост еще стоит, если Киев считает его своей целью.
Буданов* отметил, что мост защищен хорошо, но Украина работает над этой проблемой.
Прежде украинская сторона неоднократно признавала свою причастность к совершенным террористическим актам на Крымском мосту.
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Буданов* отметил, что мост защищен хорошо, но Украина работает над этой проблемой.
Прежде украинская сторона неоднократно признавала свою причастность к совершенным террористическим актам на Крымском мосту.
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Анастасия Хохлова