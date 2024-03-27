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Глава ГУР Буданов назвал Telegram угрозой Украине

27 марта 2024, 20:41
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Telegram является проблемой для национальной безопасности Украины, но его можно использовать в интересах страны. Такое мнение о мессенджере высказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, передает издание «РБК-Украина».
«Мессенджер во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри», — считает Буданов*.
Он отмечает, что в Telegram любой человек может создать новостной канал и делиться с людьми информацией, которая, в том числе, может оказаться недостоверной. Потому Киев считает эту платформу проблемой для национальной безопасности страны.


«Платформа создает условия, в которых лидерами мнений могут стать случайные люди без образования и компетенций, а это способствует распространению в обществе недостоверной информации», — заключил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины.
Ранее о вредных составляющих пользования платформой говорили в Верховной Раде Украины. Группа депутатов Рады 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны.

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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#украина
#кирилл буданов
#разведка
#гур украины
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США заявлениями о теракте хотят отвлечь внимание, заявил Песков
Песков: США заявлениями о теракте намерены переключить внимание с чего-то
27 марта 2024, 21:49

Фото: сайт Кремля

США активно заявляют только об одной версии о виновниках теракта в «Крокус Сити Холле», что может говорить об их намерении переключить внимание с чего-то другого. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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#сша
#теракт
#дмитрий песков
#крокус сити холл
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Express: Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем в США мосту
27 марта 2024, 20:46

Фото: iStock/Massimo Giachetti

Президент США Джо Байден оказался в центре скандала после того, как заявил о своих многочисленных поездках на поезде через обрушившийся мост в городе Балтимор. Как сообщает издание Express, на том мосту никогда не существовало железнодорожных путей.
Внутри страны на президента сразу же обрушился шквал критики и обвинений в попытки использовать трагедию с обрушившимся мостом для своего политического рейтинга. Американцы истолковали слова Байдена как политическую агитацию в свою пользу.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта рухнул в Балтиморе после того, как опору моста протаранил контейнеровоз. На момент аварии по мосту двигался поток автомобилей, несколько из них с большой высоты упали в воду.

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#сша
#мост
#авария
#джозеф байден
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Латвия объявила о выдворении российского дипломата
В МИД Латвии объявили российского дипломата персоной нос грата
27 марта 2024, 20:25

Фото: iStock/Ruma Aktar

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата. Ему предписано покинуть страну до 10 апреля включительно, сообщается на официальном сайте ведомства.
Причиной для такой меры, по заявлениям министерства, стало некое недопустимое и провокационное публичное выступление.

В связи с этим, 27 марта МИД вызвало временного поверенного в делах России в стране Олега Зыкова и выразило протест из-за действий дипломата.

Ранее в этот день стало известно, что Швеция намерена разместить свои войска в Латвии, расширив тем самым присутствие НАТО у западной границы России. Размещение войск начнётся в ноябре этого года.

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#латвия
#россия
#мид
#дипломат
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Путин вышел на центральную площадь Торжка к собравшимся там людям
27 марта 2024, 20:02

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин вышел из машины к собравшимся на центральной площади Торжка людям. Кадры со встречи опубликовал в своем Telegram-канале Павел Зарубин.
Сообщается, что российский лидер вышел из машины и подошел к собравшимся людям, его встретили с восторгом. По словам одной из женщины, находившейся там, все ждали встречи с главой государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных государств, есть недружественные элиты этих государств, о чем он сообщил во время встречи с работниками в сфере культуры в Тверской области.

Напомним, Владимир Путин приехал в город Торжок в Тверской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что визит российского лидера связан с Днем работника культуры.

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#владимир путин
#город
#женщины
#дмитрий песков
#лидер
#рф
#встреча
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Путин заявил, что у России нет недружественных стран
Путин: у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты этих стран
27 марта 2024, 19:34

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет недружественных государств, есть недружественные элиты этих государств. Об этом Путин сообщил на встрече с работниками культуры Тверской области.
По словам главы российского государства, в европейской культуре есть много хорошего, но в современной жизни этих стран также имеется множество проблем. Путин отметил, что у РФ есть уникальная возможность понаблюдать, что происходит в Европе и постиндустриальном обществе, а также правильным образом реагировать на это.

Ранее российский лидер заявил, что у России есть множество союзников даже в недружественных странах. Он отметил, что у РФ появляется все больше сторонников во всем мире. Особенно он отметил сферу традиционных ценностей.

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#путин
#песков
#рф
#европа
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В МИД РФ сообщили о получении информации от Британии по делу Скрипалей
Захарова: Россия получила ответ от Британии на запрос о деле Скрипалей
27 марта 2024, 19:31

Фото: сайт Кремля

Власти Великобритании впервые с 2018 года поделились информацией в ответ на российский запрос по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова рассказала, что Юлия Скрипаль отклонила предложение России о консульском содействии, а о судьбе Сергея Скрипаля британский МИД и вовсе не написал ни слова.

В 2018 году Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок», после чего были госпитализированы в критическом состоянии в учреждение здравоохранения Великобритании. Тогда МИД Британии возложил ответственность за данный инцидент на российскую сторону. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль ранее был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании.

«Реагируя на требования предоставить информацию об официальных итогах расследования инцидента в Солсбери, английские дипломаты сообщили, что не будут комментировать эту тему, поскольку соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются», — поделилась информацией Захарова.
Российская сторона категорически отвергает все обвинения в свой адрес и не берет ответственность за причинения вреда здоровью семье Скрипалей.

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* Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#отравление
#мид рф
#великобритания
#мария захарова
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Захарова: Молдавия подтвердила своё лицемерие, заявив о наёмниках в рядах ВСУ
27 марта 2024, 19:30

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Заявление властей Молдавии о том, что в рядах ВСУ есть наемники из их страны говорят о лицемерии официального Кишинёва, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый сообщил, что в рядах так называемого интернационального легиона Украины воюют наемники из Молдавии.

«Заявления молдавского министра такого рода свидетельствуют и демонстрируют лицемерие официального Кишинёва, потому что, с одной стороны, руководство Молдавии уверяет, что уважает закрепленный в конституции страны принцип нейтралитета, поскольку за его сохранение выступает подавляющее большинство граждан, с другой, под видом этой самой евроинтеграции, форсирует милитаризацию республики, превращает страну в часть агрессивной антироссийской периферии Европы», — сказала Захарова.

Подобными действиями и высказываниями власти Молдавии приносят народ в жертву и кладут его на алтарь натовского безумия, «поскольку открыто желают победы украинским нацистам», подчеркнула она.

Захарова напомнила, что уголовный кодекс страны запрещает наемничество. При этом никто из вернувшихся с Украины «молдавских легионеров» к ответственности привлечён не был.

По мнению официального представителя МИД РФ, курс президента Молдавии Майи Санду направлен на «изничтожение даже не России, а Молдавии».

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#мария захарова
#мид рф
#молдова
#украина
#всу
#сво
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В Латвии назвали идею Макрона об отправке войск на Украину плохо подготовленной
Силиня: Инициатива Макрона об отправке войск на Украину плохо подготовлена
27 марта 2024, 19:13

Фото: iStock/william87

Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, в НАТО к этому не готовы, заявила в среду премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.
Политик поделилась мнением, что дискуссия об отправке войск Франции либо НАТО ещё не назрела. Она также выразила уверенность в том, что войска Североатлантического альянса к подобному повороту событий не готовы.

Силиня подчеркнула, что не нужно делать того, чего Киев не просит. Украина требует Евросоюз помогать ей в обеспечении вооружением, но не с отправкой дополнительных батальонов военнослужащих.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина не является членом НАТО. Он признал, что Киев испытывает трудности, в частности, из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. Однако, по его словам, необходимость в иностранных войсках пока отсутствует.

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#нато
#украина
#евросоюз
#латвия
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КС ответит по смертной казни только на запрос уполномоченных заявителей
27 марта 2024, 18:25

Фото: iStock/Zolnierek

Конституционный суд (КС) России готов ответить по вопросу смертной казни только после поступления официального запроса уполномоченных заявителей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель ЕС Валерий Зорькин.
Чтобы проверить конституционность положений нормативного акта, в КС должна обратиться группа депутатов Госдумы в количестве не менее 90 человек. По вопросу толкования положений Конституции могут обращаться только высшие государственные органы. При этом, для проверки конституционности законопроекта необходимо исключительно обращение президента России.

Об отмене моратория на смертную казнь начали активно говорить после теракта в «Крокус Сити Холле». С инициативой вернуть казнь для террористов выступили, в том числе, в Совфеде и Госдуме.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что для возвращения смертной казни достаточно решения Конституционного суда.

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#смертная казнь
#суд
#теракт
#преступники
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