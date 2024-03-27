Глава ГУР Буданов назвал Telegram угрозой Украине

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Telegram является проблемой для национальной безопасности Украины, но его можно использовать в интересах страны. Такое мнение о мессенджере высказал глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов*, передает издание «РБК-Украина».
«Мессенджер во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри», — считает Буданов*.Он отмечает, что в Telegram любой человек может создать новостной канал и делиться с людьми информацией, которая, в том числе, может оказаться недостоверной. Потому Киев считает эту платформу проблемой для национальной безопасности страны.
«Платформа создает условия, в которых лидерами мнений могут стать случайные люди без образования и компетенций, а это способствует распространению в обществе недостоверной информации», — заключил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины.Ранее о вредных составляющих пользования платформой говорили в Верховной Раде Украины. Группа депутатов Рады 25 марта зарегистрировала законопроект о госрегулировании мессенджера Telegram на территории страны.
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* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Мария Федоровцева