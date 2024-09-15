Буданов* заявил о проблеме на поле боя из-за «Искандеров»

Серийное производство Россией «Искандеров» создает серьезную проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова*.
Он отметил, что на ситуацию на поле боя также повлияло увеличение количества управляемых авиабомб. По словам Буданова, использование Россией большого количества боеприпасов создает большие проблемы для передовой.
Ранее было опубликовано видео удара «Искандера» на живой силе ВСУ в подконтрольной Киеву Херсонской области. Как сообщается, нападения произошли в поселке Малая Сейдеминуха в Херсонской области.
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