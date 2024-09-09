Под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в городе Николаевка под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации Вооруженных сил Украины с иностранными наемниками. Об этом информирует РИА Новости.