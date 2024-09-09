Под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками

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Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в городе Николаевка под Славянском в ДНР был уничтожен пункт дислокации Вооруженных сил Украины с иностранными наемниками. Об этом информирует РИА Новости.
«Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками в городе Николаевка», — сказал он.
По его словам, пункт дислокации был уничтожен ракетным ударом. Располагался он в гостинице «Заря». Рогов отметил, что число раненых и убитых уточняется.
«Враг должен знать, что ему нигде не укрыться от возмездия русского оружия», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что российские войска, используя оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наёмников ВСУ в Константиновке.
До этого генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что использование дронов в небе будет нарастать и становиться всё более интенсивным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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