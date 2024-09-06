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Глава ДНР Денис Пушилин посетил Красногоровку, расположенную к западу от Донецка, и отметил, что подразделения ВСУ ещё не полностью вытеснены с окраин города, но ежедневно несут потери. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Денис Пушилин сообщил, что наконец-то посетил Красногоровку после более чем 10-летнего перерыва. Он отметил, что, увидев управление боем, обнаружил на экранах информацию о всех окрестностях и действиях противника.
По его словам, город освобождает отряд «Шторм», а подразделением командует Владимир Новиков с позывным «Белый». Кроме того, глава республики отметил, что бойцы отряда помогают местному населению, рассказав о том, как им удалось спасти женщину из зоны боевых действий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Враг еще полностью не выбит из окраин Красногоровки, несет ежедневные потери, но пока пытается сдержать наше наступление подвозом живой силы, которая уничтожается в считанные дни», — отметил он.
По его словам, город освобождает отряд «Шторм», а подразделением командует Владимир Новиков с позывным «Белый». Кроме того, глава республики отметил, что бойцы отряда помогают местному населению, рассказав о том, как им удалось спасти женщину из зоны боевых действий.
«Эта история красноречиво показывает, чем мы отличаемся от наших врагов», — подчеркнул Пушилин.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова