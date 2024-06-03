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Бузову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении в Уфе в день защиты детей

Мизулина: Бузова устроила свою «голую вечеринку» на концерте в Уфе
03 июня 2024, 14:26
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в Уфе в Международный день защиты детей и сравнила выступление певицы с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.
«В Уфе случилась своя «голая вечеринка» — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.

Она подчеркнула, что между «голой вечеринкой», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, и выступлением Бузовой в полуголом виде в день защиты детей нет никакой разницы.



По словам Мизулиной, в то время как Россия проводит специальную военную операцию, идёт гражданская война на Украине и гибнут люди, часть общества живёт в «каком-то другом мире» и продвигает ценности, которые уже уходят в прошлое.
«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю», — заключила Мизулина.

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Зеленский может пропустить саммит G7
Никифоров: Зеленский может не поехать на саммит G7, но поучаствует онлайн
03 июня 2024, 14:13

Украинский лидер Владимир Зеленский, возможно, не сможет лично принять участие в саммите G7 в Италии, об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада».
«Я, к сожалению, не могу подтвердить или опровергнуть, что Зеленский именно физически примет участие в саммите G7, но в любом случае или онлайн, или физически участие будет, это безусловно», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Никифоров.

Ранее стало известно, что Зеленский обратился к своему филиппинскому коллеге Филиппину Фердинанда Маркосу с просьбой отправить на Украину психотерапевтов. По словам Зеленского, боевикам Вооружённых сил Украины необходима психологическая помощь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир зеленский
#украина
#саммит
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Проживающий в Лондоне политик Андрей Сидельников объявлен в розыск
03 июня 2024, 14:05

Фото: istockphoto/???? ??????

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск политика Андрея Сидельникова. После бегства из России он постоянно проживает в Лондоне.
Информация об этом появилась в базе розыска МВД. В карточке указано, что политик разыскивается по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется. Скорее всего, речь идёт о терроризме.

В мае нынешнего года Следственный комитет РФ возбудил в отношении Сидельникова уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (терроризм). В ходе так называемого Съезда народных депутатов, организованного иноагентом Ильёй Пономарёвым*, политик призывал наносить удары при помощи беспилотников по избирательным участкам в день выборов президента РФ в марте 2024 года и таким образом сорвать голосование.

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* Признан иноагентом в РФ
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#рф
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Казахстан вывел «Талибан»* из списка террористов для экономического сотрудничества
03 июня 2024, 12:35

Фото: iStock/Rainer Puster

Казахстан исключил «Талибан»* из своего списка террористов с целью усиления экономических связей с Афганистаном. Об этом объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своем официальном сайте.
«Мы исключили талибов из террористического списка, исходя из важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном, понимая, что этот режим будет долгосрочным фактором», — заявил он на встрече со спикерами парламентов стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Токаев также подчеркнул, что вовлечение Афганистана в межрегиональные связи является стратегической задачей для Казахстана.

Правительство страны приняло решение убрать «Талибан» из списка запрещенных организаций 29 декабря 2023 года. Это решение было обосновано тем, что движение не входит в список террористических организаций, признанных Советом Безопасности ООН.

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*запрещенная в России террористическая организация
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Генпрокуратура направила новые запросы из-за терактов на «Северных потоках»
03 июня 2024, 11:49

Фото: iStock/Dragon Claws

Генеральная прокуратура России направила дополнительные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра в связи с террористическими актами против РФ, включая взрывы на «Северных потоках», сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
«Генеральная прокуратура РФ направила дополнительные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра по поводу террористических актов и связанных с ними преступлений на территории России, включая подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2"», - цитирует Иванова РИА Новости.
Иванов подчеркнул, что несмотря на наличие доказательств, «компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия» в совершении этих терактов, а органы ФРГ «уклоняются от выполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией».

При этом, отметил Иванов, эти страны являются участниками Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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#рф
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Министерство энергетики США продолжит поставки СПГ в ЕС
Министерство энергетики Штатов продолжит поставки СПГ в ЕС
03 июня 2024, 11:38

Фото: iStock/Suphanat Khumsap

Американское министерство энергетики продолжит поставки СПГ в ЕС, пишет РИА Новости.
Министерство энергетики США успокаивает Евросоюз — приостановка утверждения новых проектов СПГ никак не повлияет на поставки газа, сообщает агентство.

Из-за стремления Америки вытеснить с рынка РФ и нежелания заключать долгосрочные контракты Европа начала сомневаться в надежности партнера.

Так, отказавшись от трубопроводного газа ЕС вынужден перейти на сниженный газ. США получили большой рынок сбыта для своего продукта, а из-за острой нехватки топлива цены кратно возросли.

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#сша
#евросоюз
#газ
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МИД РФ: Москва предостерегает Вашингтон от фатальных просчётов
03 июня 2024, 10:58

Фото: istockphoto/donfiore

Москва предостерегает Соединённые Штаты от ошибок, которые могут иметь необратимые и фатальные последствия. К ним вполне можно отнести разрешение Киеву наносить удары с использованием американского оружия вглубь территории России.
Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ, комментируя это разрешение, данное Вашингтоном. Дипломат также призвал США не игнорировать российские предупреждения и относиться к ним с максимальной серьёзностью во избежание неприятных последствий.

Кроме того, заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства осудил бездействие Соединённых Штатов, которые не делают ничего для того, чтобы пресечь провокации Киева.

«Это не бесплатно. Американцы на себе почувствуют последствия этого бездействия», — заявил Рябков.

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#сша
#дипломат
#рф
#россия
#киев
#оружие
#мид рф
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Сеул намерен приостановить действие военного соглашения с КНДР
03 июня 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Alexander Sanchez

Власти Южной Кореи планируют приостановить действие военного соглашения с КНДР о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года до восстановления полного взаимного доверия с Пхеньяном. Вопрос будет рассмотрен на заседании кабинета министров 4 июня.
Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на администрацию президента. Инициатором вынесения вопроса о полной приостановке военного соглашения «вплоть до восстановления взаимного доверия» между Севером и Югом на повестку заседания правительства выступил Совет национальной безопасности Республики Корея.

В ноябре прошлого года Сеул уже приостановил выполнение некоторых пунктов военного соглашения с КНДР. В частности, была возобновлена разведывательная деятельность в районе военно-демаркационной линии между странами. Это стало ответом на запуск Пхеньяном первого военного разведывательного спутника.

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#соглашения
#кндр
#южная корея
#соглашение
#правительство
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В Грузии вступил в силу закон об иноагентах
03 июня 2024, 10:37

Фото: iStock/Denis Kabanov

В Грузии вступил в законную силу закон об иностранных агентах.
Скандальный закон подписал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», — сообщил Папуашвили в ходе брифинга.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили ветировала законопроект об иноагентах, однако 28 мая грузинский парламент, после семичасового обсуждения, преодолел вето президента. Поддержали документ 84 депутата, против выступили 4.

Напомним, Грузия претендует на место члена Европейского союза. После новостей о выпуске законопроекта об иностранных агентах представители ЕС заявили, что принятие документа может стать препятствием к допуску Тбилиси в Союз.

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#грузия
#закон
#иностранный агент
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Названа причина затягивания переговоров по «Силе Сибири-2»
Китай требует поставок газа по «Силе Сибири-2» по внутрироссийским ценам — FT
03 июня 2024, 10:34

Фото: iStock/Wasan Tita

Озвучена главная причина затягивания переговоров по «Силе Сибири-2», пишет Financial Times.
Это намерение Китая покупать природный газ по цене, фактически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке России. Пекин не желает идти на уступки в этом вопросе и не планирует переплачивать за будущие поставки природного газа по этому маршруту.

Однако есть еще одна причина — нежелание Китая приобретать много топлива по «Силе Сибири-2».

Запланированный импорт составляет лишь малую часть от пропускной способности трубопровода. Он рассчитан на порядка 50 миллиардов кубометров.

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#китай
#россия
#газ
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