Бузову раскритиковали за откровенный наряд на выступлении в Уфе в день защиты детей

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в Уфе в Международный день защиты детей и сравнила выступление певицы с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.
«В Уфе случилась своя «голая вечеринка» — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна», — написала Мизулина в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что между «голой вечеринкой», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева, и выступлением Бузовой в полуголом виде в день защиты детей нет никакой разницы.
По словам Мизулиной, в то время как Россия проводит специальную военную операцию, идёт гражданская война на Украине и гибнут люди, часть общества живёт в «каком-то другом мире» и продвигает ценности, которые уже уходят в прошлое.
«Зачем так провоцировать людей? Особенно в регионе, где много верующих? Чтобы их позлить? Я этого не понимаю», — заключила Мизулина.
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