Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей интимными фото малолетней дочери

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в СК по поводу блогерши, которая торгует интимными фото своей малолетней дочери, об этом общественный деятель написала в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее имя Дарьи Суднишниковой гремело на всю страну. Она забеременела в 13 лет, а уже в 14 стала мамой. Суднишникова ходила по всевозможным ток-шоу, однако, позже шум вокруг неё прекратился, и девушка завела свой собственный блог.
В настоящий момент 18-летняя мать публикует на своей странице обнажённые фото, а также демонстрирует употребление наркотиков. У Суднишниковой есть и приватный канал, вступить в который можно за отдельную плату. Там она постит интимные фотографии своей трёхлетней дочери.
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В настоящий момент 18-летняя мать публикует на своей странице обнажённые фото, а также демонстрирует употребление наркотиков. У Суднишниковой есть и приватный канал, вступить в который можно за отдельную плату. Там она постит интимные фотографии своей трёхлетней дочери.
«Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина.
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Евгения Парфентьева