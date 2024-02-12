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Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей интимными фото малолетней дочери

Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери
12 февраля 2024, 22:40
Фото: iStock/juriskraulis

Фото: iStock/juriskraulis

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в СК по поводу блогерши, которая торгует интимными фото своей малолетней дочери, об этом общественный деятель написала в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее имя Дарьи Суднишниковой гремело на всю страну. Она забеременела в 13 лет, а уже в 14 стала мамой. Суднишникова ходила по всевозможным ток-шоу, однако, позже шум вокруг неё прекратился, и девушка завела свой собственный блог.

В настоящий момент 18-летняя мать публикует на своей странице обнажённые фото, а также демонстрирует употребление наркотиков. У Суднишниковой есть и приватный канал, вступить в который можно за отдельную плату. Там она постит интимные фотографии своей трёхлетней дочери.


«Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина.

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#педофилия
#следственный комитет
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Ветераны СВО смогут бесплатно парковаться на платных парковках
В ГД внесли проект о праве на бесплатную парковку для ветеранов СВО
12 февраля 2024, 19:14

Фото: iStock/franz12

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Документ опубликован в думской базе.
Инициатором выступила партия «Справедливая Россия - За правду».

«Настоящим проектом федерального закона предлагается федеральный закон "О ветеранах" дополнить новой мерой социальной поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей», - говорится в документе.

Предлагается предоставить ветеранам спецоперации и членам их семей предоставить право бесплатно парковаться на платных парковках.

Ранее в Госдуму также внесли законопроект, защищающий интересы гражданских супруг погибших участников СВО и пропавших без вести.

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#россия
#закон
#партия
#право
#сво
#льготы
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В Петербурге сделали высокоточную трёхмерную модель памятника Бианки
12 февраля 2024, 19:11

Фото: istockphoto.com/zilli

В Санкт-Петербурге сделали высокоточную трёхмерную компьютерную модель памятника на могиле Виталия Бианки.
Работы по реставрации памятника проводятся после обращения внука писателя в редакцию «Петербургский дневник». Так, редакция совместно с доктором технических наук руководителем лаборатории лазерных технологий университета ЛЭТИ Вадимом Парфеновым проводит эту сложную реставрационную деятельность.

«В рамках проекта «Петербургского дневника» по восстановлению памятника на могиле писателя Виталия Бианки мы сделали высокоточную трёхмерную компьютерную модель, которая несёт информацию о геометрической форме объекта. Для безупречного воссоздания памятника требуется отсканировать также фигуру на могиле, потом в лаборатории слить две 3D-модели воедино, электропитание сканеру не требуется. Поэтому сканирование можно провести прямо в «полевых условиях», — поделился Парфенов.

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#обращения
#памятник
#санкт-петербург
#технологии
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Депутат Бурматов раскритиковал запрет кормления бездомных животных
12 февраля 2024, 18:22

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что запрет некоторыми регионами кормления бездомных животных нелогичен и незаконен.
Он отметил, что тот факт, что такое решение приняли некоторые регионы говорит лишь о том, что власти на местах не смогли разумно урегулировать вопрос бездомных животных.

«После нашего обращения в прокуратуру ведомство подтвердило, что такое решение противоречит федеральному закону. Вскоре это решение было опротестовано и отменено. Хочу подчеркнуть, что те формулировки, которые присылала нам прокуратура, абсолютно однозначны. Такие законопроекты противоречат федеральному закону и гуманистической концепции, то есть являются незаконными», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Бурматов.

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#прокуратура
#регионы
#животные
#закон
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На весенние каникулы в подмосковные лагеря поедут 4,5 тысячи детей
12 февраля 2024, 18:18

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В предстоящие весенние каникулы в подмосковных оздоровительных лагерях отдохнут около 4,5 тысяч детей. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
«17 февраля начинаются каникулы в школах. Дети из семей с низкими доходами и в сложном положении отдохнут в наших лагерях. В весенний сезон хорошо проведут время и смогут отдохнуть более 4,5 тысяч ребят. В этом году на оздоровительную кампанию выделено более 2 млрд рублей», – отметила Болатаева.
В Минсоцразвития Московской области добавили, что дети могут во время отдыха в лагере реализовывать и развивать все свои навыки — от спорта до творчества.

В ведомстве напомнили, что информация обо всех детских лагерях с подробным описанием условий и распорядком дня доступны родителям на портале «Детские лагеря в Подмосковье».

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#лагеря
#подмосковье
#московская область
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В Истре спасли замерзающего лыжника
12 февраля 2024, 18:08

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Мужчину, который едва не замёрз насмерть во время лыжной прогулки, обнаружили в лесу у деревни Хованское городского округа Истра, в поисках участвовали спасатели, полицейские и волонтёры из отряда «ЛизаАлерт», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью к спасателям обратился сам лыжник. Он позвонил и рассказал, что уже два часа не может найти дорогу из леса, а также передал спасателям свои координаты», — говорится в сообщении.
Спасатели добрались до мужчины через высокие сугробы. Когда они обнаружили его, тот был настолько замёрзшим, что уже не мог передвигаться самостоятельно. Мужчину уложили на носилки, укрыли специальным изотермическим одеялом и полтора километра несли через лес до кареты скорой помощи.

От госпитализации лыжник отказался, и спасатели подбросили его до ближайшей станции, откуда он уехал на электричке.

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#спасатели
#истра
#мособлпожспас
#лыжи
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«Для меня стало шоком»: Карлсон поделился впечатлениями о Москве
Карлсон: Москва намного приятнее любого города в США
12 февраля 2024, 18:08

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Город Москва произвел на американского журналиста Такера Карлсона шокирующее впечатление, он отметил, что российская столица намного приятнее любого города в США. Об этом он говорил на Всемирном правительственном саммите в Дубае.
«Для меня стало шоком, что Москва, где я никогда раньше не был, крупнейший город Европы с 13 миллионами человек, намного приятнее любого города в моей стране. Я понятия об этом не имел», - рассказал Карлсон.

Он отметил, что в Москве очень чисто. Там красивее и безопаснее, чем в любом американском городе. Журналист также положительно оценил московскую архитектуру, качество еды и услуг, однако подчеркнул, что продолжить жить в США.

Напомним, на прошлой неделе Карлсон прибыл в Москву для того, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

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#москва
#сша
#качество
#журналист
#город
#интервью
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В Подмосковье в 2024 году откроют более 70 детских садов и школ
12 февраля 2024, 17:52

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

34 детских сада и 39 школ планируют открыть на территории Московской области в 2024 году, поэтому одной из важнейших задач региональных властей является привлечение педагогов. Об этом заявил в ходе видеоконференции с подмосковным правительством и руководителям округов губернатор области Андрей Воробьёв.
«В этом году мы откроем 39 школ и 34 детских сада. Это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений, привлечению педагогов в образовательную систему. Наша задача — создать условия, чтобы специалисты приезжали к нам работать», — заявил Андрей Воробьёв.
Он добавил, что в Московской области всё чаще строят крупные образовательные комплексы на много сотен учеников, и все они должны давать самое качественное образование, поэтому нагрузка на педагогов в регионе весьма велика.

Ранее сообщалось, что для учителей подмосковных школ действует ряд мер поддержки, включая доступ к социальной ипотеке, компенсацию за аренду жилья преподавателям самых востребованных дисциплин, дополнительные выплаты молодым специалистам и пр. А с сегодняшнего дня для школ в 14 округах вводится дополнительная мера поддержки — ежемесячный грант за привлечение новых педагогов.

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#школы
#детские сады
#андрей воробьёв
#образование
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартует новая мера поддержки школ
12 февраля 2024, 17:36

Фото: пресс-служба правительства МО

Ещё одну меру поддержки школ ввели в Московской области, теперь учебные заведения 14 округов, граничащих с Москвой, будут ежемесячно получать гранты за каждого привлечённого в штат педагога. Об этом рассказал в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.
«Грант направлен на привлечение педагогов самых востребованных специальностей в подмосковные школы. За каждого дополнительного привлеченного учителя школа будет получать 80 тысяч рублей ежемесячно», — сказал Бронштейн.
Отбор школ на получение гранта стартовал 12 февраля, при этом учитываться будут все педагоги, которые были принты на работу с 1 января текущего года, и чья нагрузка составляет не менее 27 часов в неделю.
Участниками программы станут школы Чехова, Балашихи, Химок, Дзержинского, Реутова, Долгопрудного, Подольска, Котельников, Одинцовского округа, Красногорска, Наро-Фоминского округа, Ленинского, Мытищ и Люберец. Грант будет начислен в фонд оплаты труда и может быть использован для поощрения лучших педагогов.

В Московской области действует и ряд других программ, направленных на поддержку сферы образования. Это и социальная ипотека для учителей и воспитателей, и пособие молодым специалистам, и программа «Земский учитель», а также компенсация на аренду жилья учителям самых востребованных специальностей: преподавателям физики, химии и биологии, информатики и математики, русского языка и литературы, а также учителям начальных классов.

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#школы
#поддержка
#подмосковье
#московская область
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«После инаугурации»: что вошло в план Путина по развитию России и когда он будет представлен
Экономист раскрыл, что вошло в шестилетний план Путина по развитию России
12 февраля 2024, 16:42

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин анонсировал шестилетний план по развитию России. Что включает в себя проект, и почему он будет представлен только после инаугурации, читайте в материале «Радио 1».

Когда план Путина будет представлен


Экономист Денис Ракша рассказал в беседе с «Радио 1», когда будет представлен проект президента по развитию России, и на что будет обращено особое внимание.

«Сейчас начинается процесс, который должен завершиться к моменту инаугурации, тогда план уже будет предъявлен миру. Сейчас идет процесс его составления. В последние дни появились несколько разных новостей о том, как у нас будет меняться налоговая система. Вот этот план без налоговой системы существовать не может, потому что налоговая система – это источники дохода, из которых этот план будет финансироваться. Про налоговую систему еще предстоит говорить с бизнесом, с населением», - пояснил эксперт.

Ракша вспомнил прошлые проекты президента, которые были представлены в мае 2012 и 2018 годов и заявил, что они были социально направленными и ориентированными на собственные силы.

«Проект президента должен ориентироваться на внутренние инвестиции, потому что внешних нет, он должен ориентироваться на большую инфраструктурную программу, которая предполагает развитие транзита через Дальний Восток и Арктику, а с другой стороны, нужно будет восстанавливать всю инфраструктуру, разрушенную в ходе СВО, в тех регионах, которые стали новыми российскими регионами. Плюс импортозамещение, что тоже вызвано санкциями, которые будут длиться долго. В этом будет заключаться программа экономического развития», - заключил Ракша.

Отметим, что об активной и стимулирующей политике в области финансов Владимир Путин также говорил в ходе своего выступления. Он отметил, что это особенно актуально в условиях тех вызовов, которые брошены России на ближайшие годы.

Путин рассказал о планах по развитию России


Президент России Владимир Путин 12 февраля выступил на совещании по экономическим вопросам. Он сообщил, что шестилетний план по развитию страны уже разработан и находится на завершающем этапе.

По его словам, проект включает в себя такие направления как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры. Президент также отметил, что особое внимание при составлении плана уделено увеличению доходов и качеству жизни россиян.

«Рост благополучия российских семей — это наш безусловный приоритет», - сообщил Путин.

Кроме того, глава государства рассказал о включении в план мер по комплексному развитию российских населенных пунктов.

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