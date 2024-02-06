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Неизвестный пытался сорвать концерт SHAMAN, который посетила Екатерина Мизулина

06 февраля 2024, 16:12
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов – настоящее имя) в Екатеринбурге попытался сорвать неизвестный. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

По информации канала, накануне выхода артиста организаторам мероприятия позвонил человек с сообщениями о том, что площадка якобы заминирована. Отмечается, что, на концерт пришла глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Полицейские осмотрели помещения и прилегающую территорию, но не обнаружили никаких взрывных устройств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях». Правонарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.


Ранее в МВД прокомментировали информацию о проверке певца SHAMAN на ЛГБТ*-пропаганду. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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В Солнечногорске спасатели ликвидировали утечку газа в частном доме
06 февраля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали из дома двух взрослых и ребенка из-за утечки газа. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Жильцы частного дома обратились в службу 112, когда почувствовали запах газа после крушения козырька над входной дверью.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и выяснили, что из-за большого объёма скопившегося снега козырек навеса сломался и повредил газовую трубу. Специалисты обесточили дом, но из-за поврежденного газового вентиля не смогли перекрыть подачу газа. Спасатели предупредили жильцов соседних домов об аварийной ситуации и эвакуировала в безопасное место двоих взрослых и ребенка до приезда аварийной газовой службы», — рассказал начальник караул Николай Гуськов.

Стоит отметить, что инцидент произошел в посёлке Алабушево городского округа Солнечногорск 5 февраля.

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В мурманской больнице 90-летнюю женщину привязали тряпками к кровати
06 февраля 2024, 16:00

Фото: iStock/peterscode

В больнице Мурманска 90-летнюю пенсионерку привязали к кровати тряпками, жуткие кадры публикует сообщество «Мурманск» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По информации СМИ, пожилая женщина была госпитализирована в больницу с ожогами ступней, которые она получила, пытаясь принять душ.

Пострадавшую поместили в травматологическое отделение и назначили ей операцию. При этом, внучку пенсионерки отказались пускать в отделение, ссылаясь на риски заражения коронавирусом. Однако, отмечается, что остальные посетители проходили к своим родственникам спокойно.

Кто снял кадры с привязанной пенсионеркой — не уточняется. Известно только, что внучка узнала о том, что её бабушку связали, из уст другого посетителя.

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#больница
#операция
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Кабина лифта раздавила электрику голову в отеле в Петербурге
В центре Санкт-Петербурга электрику в отеле раздавило голову лифтом
06 февраля 2024, 15:32

Фото: istock / alex_u

В Центральном районе Санкт-Петербурга рабочему расплющило голову лифтом во время ремонта. Об этом сообщает портал 78.ru.

Инцидент произошел в одной из гостиниц на улице Профессора Ивашенцова. По данным издания, электрик приехал в отель по вызову днем во вторник, 6 февраля. По предварительной информации, на рабочего наехала кабина лифта. Прибывшим на место медикам не удалось спасти мужчину.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности трагедии.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области кавказская овчарка загрызла четырёхлетнюю девочку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#портал
#инцидент
#полицейские
#происшествия
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Женщина соблазнила двух 15-летних подростков после ссоры с супругом
Daily Star: американка поругалась с мужем и совратила двух 15-летних подростков
06 февраля 2024, 15:02

Фото: istock / Motortion

В США 38-летняя женщина после ссоры с мужем совратила двух 15-летних парней. Об этом Daily Star.

Согласно судебным документам, Эллисон Ли Шардин остановилась в отеле и познакомилась с хоккейной командой подростков из штата Колорадо. Она пообщалась с юными спортсменами и рассказала им о проблемах в отношениях. Через время она написала одному из подростков, что поругалась с супругом и хочет зайти в его номер.

Она пришла в номер к трем парням, легла в кровать и начала беседовать с ними на эротические темы. Как утверждают молодые спортсмены, они ощущали давление с ее стороны. Парни попросили ее уйти, но американка продолжила писать хоккеистам в интернете и даже сходила на один из их матчей.

Позже об этом стало известно полиции. Женщину арестовали и предъявили обвинения в совершении преступных действий сексуального характера третьей и четвертой степени. На допросах она призналась, что целовала мальчиков. Она также просила у них презерватив, но заявила, что не планировала заниматься с ними сексом.

В ближайшее время ей вынесут приговор. После произошедшего супруг подал на развод.

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#сша
#женщина
#развод
#спортсмены
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Два человека открыли стрельбу у здания суда в Стамбуле
06 февраля 2024, 14:49

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Два человека совершили нападение на здание суда в Стамбуле, об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети X.
«Сегодня, в 11:46 (время совпадает с московским), была предпринята попытка нападения на пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян. Нападавшие — мужчина и женщина — убиты», — прокомментировал случившееся Ерликая.

После перестрелки все входы и выходы в здание суда были перекрыты, в районе усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов.

Также сообщается, что в результате перестрелки ранения получили пять человек, включая троих полицейских.

Однако, личности нападавших и их мотивы пока остаются неизвестными.

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#стрельба
#турция
#суд
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Полицейские перекрыли канал поставки ядовитой незамерзайки в Московскую область
06 февраля 2024, 14:29

Фото: Фотобанк МО

Подмосковные полицейские пресекли деятельность цеха по несанкционированному производству незамерзающей жидкости. Задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ, сообщила официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
«Проверяя поступившую оперативную информацию, полицейские установили, что в автосервисе в деревне Васькино городского округа Чехов продаётся незамерзайка с метанолом. Это ядовитое вещество, запрещённое для использования. Во время закупки товара информация подтвердилась. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», – пояснила Петрова.
Позже сотрудники полиции выявили цех по производству опасной незамерзающей жидкости на территории бывшего коровника в посёлке Новая Земля Тульской области. Там оперативники обнаружили и изъяли полуавтоматическую линию по розливу незамерзайки, более 60 тонн спиртосодержащей жидкости, около 5 тысяч канистр с готовой продукцией, а также пластиковую тару, крышки и этикетки. В тот момент на производстве находилось пять человек.

Как выяснилось, цех работал около трёх месяцев. Руководил производственным процессом 41-летний житель Климовска, а технологическим – 38-летний подолчанин. Разливали продукцию под заказ, а затем продавали на территориях соседних регионов, в том числе в Подмосковье. Фигурантов дела отправили под домашний арест, добавила Петрова. Работа цеха прекращена.

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Жителя Чувашии обвинили в госизмене за намерение устроить теракт

Мэр Пинаев заявил, что избиение школьницы – это рядовое событие

Пожар разгорелся на Никольской улице Москвы рядом с ГУМом
#подмосковье
#полиция
#татьяна петрова
#мвд московской области
#московская область
#безопасность
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Жителя Чувашии обвинили в госизмене за намерение устроить теракт
06 февраля 2024, 13:30

Фото: iStock/fergregory

На жителя Чувашии возбудили уголовное дело о госизмене за намерение устроить теракт по заданию Украины, об этом сообщили в УФСБ по региону.
По информации следствия, 20-летний житель республики вышел на связь с украинскими спецслужбами при помощи интернета.

Чтобы помочь вражеской стороне, он согласился, за вознаграждение, устроить террористические акты на российских предприятиях.

В отношении жителя Чувашии возбудили уголовное дело о государственной измене. При этом, в ведомстве отметили, что ранее в отношении этого же гражданина уже было возбуждено дело за совершение теракта на объекте транспортной инфраструктуры.

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#уголовное госизмена
#чувашия
#теракт
#украина
#фсб
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Мэр Пинаев заявил, что избиение школьницы – это рядовое событие
06 февраля 2024, 13:14

Фото: iStock/globalmoments

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев неожиданно прокомментировал избиение 11-летний школьницы одноклассниками, на встрече в рамках проекта «ЕВРАЗ: Люди будущего».
Незадолго до Нового года двое детей мигрантов жестоко избили 11-летнюю девочку рядом с одной из школ Нижнего Тагила. Всё происходящее мать нападавших снимала на видео, остановить драку она даже не попыталась. В результате, пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами живота и сотрясением мозга.

Однако, по словам мэра Пинаева, драка школьников, в результате которой пятиклассница получила серьёзные травмы — это рядовое событие. Он считает, что внимание к этой истории было привлечено исключительно из-за национального фактора.

К тому же, отметил мэр, много комментариев к новости в социальных сетях было оставлено с украинских аккаунтов.

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#драка
#мэр
#школьники
#мигранты
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Пожар разгорелся на Никольской улице Москвы рядом с ГУМом
06 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/Distortion Media

В здании рядом с Красной площадью вспыхнул пожар, об этом сообщает «РИА Новости».
По информации СМИ, здание, котором вспыхнул пожар, находилось на этапе реконструкции. Оно расположено на Никольской улице, неподалёку от ГУМа и Красной площади.

Пламя успело разойтись на 150 квадратных метров, при этом, предположительные причины возгорания пока не озвучиваются. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Движение перекрыто по Богоявленскому переулку в центре Москвы в связи с возгоранием на Никольской», — уточнили в столичном департаменте транспорта.

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#пожар
#москва
#красная площадь
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