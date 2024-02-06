Неизвестный пытался сорвать концерт SHAMAN, который посетила Екатерина Мизулина

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
Концерт певца SHAMAN (Ярослав Дронов – настоящее имя) в Екатеринбурге попытался сорвать неизвестный. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По информации канала, накануне выхода артиста организаторам мероприятия позвонил человек с сообщениями о том, что площадка якобы заминирована. Отмечается, что, на концерт пришла глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Полицейские осмотрели помещения и прилегающую территорию, но не обнаружили никаких взрывных устройств.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях». Правонарушителю грозит до пяти лет тюремного заключения.
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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Алина Юрчак