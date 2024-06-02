CENTCOM: Американцы сбили дрон и две ракеты хуситов в южной части Красного моря

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Вооружённые силы США сбили две противокорабельные баллистические ракеты и беспилотный летательный аппарат правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситов). Это произошло в южной части акватории Красного моря.
Об этом в своей социальной сети X (бывший Twitter) сообщили представители Центрального командование США (CENTCOM). Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа рассказал, что ими были атакованы авианосец и эсминец Военно-морского флота США, а также несколько других кораблей в Красном море.
В CENTCOM уточнили, что сбитые противокорабельные ракеты были выпущены с территории, контролируемой хуситами, и летели в сторону эсминца USS Gravely. Они были сбиты «в целях безопасности». Утверждается, что военные корабли США и сил коалиции, а также торговые корабли в результате атаки не пострадали.
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Александр Бойцов