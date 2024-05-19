Хуситы напали на нефтяной танкер после его остановки в России, сообщили в США

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Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X заявило, что йеменское движение «Ансар Алла» атаковало нефтяной танкер, который якобы направлялся в Китай после остановки в России.
«Судно M/T Wind совсем недавно швартовалось в России и находилось на пути в Китай. Удар противокорабельной баллистической ракетой вызвал заполнение отсеков водой, в результате чего было потеряно движение и управление», — сообщается в публикации.
По данным CENTCOM, ракетный удар хуситов произошел ночью в субботу, 18 мая, в Красном море. Уточняется, что никто из членов экипажа не пострадал.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) под командованием военно-морских сил королевства сообщило, что британское судно было повреждено в результате нападения, совершенного в 140,6 км к северо-западу от йеменского порта Ходейда.
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Александр Климов