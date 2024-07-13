Чехия раскрыла подробности поставок боеприпасов Украине

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В июле Украина получит 50 тысяч единиц боеприпасов в рамках чешской инициативы, заявил президент Чехии Петр Павел, передает РИА Новости.
Отмечается, что такое количество снарядов будет отправлено Киеву в августе, а с сентября и до конца года ежемесячно на Украину будет поступать от 80 до 100 тысяч снарядов.
Согласно инициативе, предложенной Петром Павлом, чешская сторона выступит посредником в установлении контактов между правительствами, готовыми финансировать покупку снарядов, которые затем будут отправлены в Киев. В этой инициативе участвуют около 20 стран, в том числе Германия, Канада, Нидерланды и Польша. В общей сложности ожидается, что Киеву будет поставлено около 500 тысяч снарядов.
Ранее, в конце июня, было объявлено, что первые боеприпасы прибыли на Украину.
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Согласно инициативе, предложенной Петром Павлом, чешская сторона выступит посредником в установлении контактов между правительствами, готовыми финансировать покупку снарядов, которые затем будут отправлены в Киев. В этой инициативе участвуют около 20 стран, в том числе Германия, Канада, Нидерланды и Польша. В общей сложности ожидается, что Киеву будет поставлено около 500 тысяч снарядов.
Ранее, в конце июня, было объявлено, что первые боеприпасы прибыли на Украину.
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Александр Климов