«Любил играть в командира» : СМИ рассказали про чешского наемника в рядах ВСУ

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Обвиняемый в наемничестве и мародерстве 27-летний гражданин Чехии Филип Симан во время службы в ВСУ в марте 2022 года любил «играть в командира», сообщило в понедельник издание Seznam Zprávy, ссылаясь на показания свидетелей на проходящем в горсуде Праги процессе над Симаном.
Согласно чешскому законодательству, за незаконную службу в иностранной армии за денежное вознаграждение Симан получит от пяти лет лишения свободы, а за мародерство — до 20 лет. Ранее он активно хвастался полученными золотыми и серебряными вещами, полученными с убитыми его отделением бойцов ВС РФ.
«Согласно обвинительному заключению, Симан неоднократно присваивал вещи как погибших солдат, так и мирных жителей в ходе выполнения приказов и в свободное от работы время», — цитирует издание источник в правоохранительных органах.
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Олег Дикий