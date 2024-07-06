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В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном

Адвокат Алексич: Чехия и Словакия боятся применения на Украине снарядов с ураном
06 июля 2024, 08:36
Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

Жители Чехии и Словакии встревожены возможностью применения украинскими войсками снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Срджан Алексич, защищающий пострадавших во время бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году.
По словам адвоката, первым пострадает украинский народ, его территории, после чего все перейдет на соседние страны Европы. Алексич отметил, что первыми станут Словакия и Чехия.

Правозащитник подчеркнул, что чехи и словаки согласны с Россией в том, что эта большая трагедия может произойти с Европой.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#трагедия
#страны
#чехия
#словакия
#вс рф
#песков
Судья и палач: Чешский наёмник рассказал о службе в ВСУ
06 июля 2024, 08:38

Фото: iStock/Jakub Laichter

Чешский наёмник, служивший в украинской армии, рассказал о своей работе на ВСУ, его слова передаёт Seznam zprávy.
«Мы были полицией, мы были судом, мы были и палачами, раз уж на то пошло», — признался 27-летний военный.

Несмотря на подобные признания, в Чехии мужчину обвиняют в наёмничестве. Помимо этого, военного подозревают в мародёрстве — стало известно, что во время службы он незаконно присваивал себе имущество других солдат и мирных жителей.

Однако военный заявил, что не осознавал преступности своих действий, потому что подобным промышляли и другие служащие Вооружённых сил Украины. Вину чех не признаёт.

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#имущество
#наём
#всу
#чехия
#суд
#сво
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Самоубийство: Орбан высказался о нынешней политике НАТО по Украине
06 июля 2024, 08:13

Фото: Официальный сайт Кремля

Политика НАТО, которую альянс проводит на Украине, противоречит его ценностям, с таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью для издания Newsweek.
Венгерский премьер напомнил, что основной задачей, ради которой был создан Североатлантический альянс — это защита, а не нападение. Сегодня же, подчеркнул Орбан, НАТО всё чаще заявляет о неизбежности масштабного военного столкновения и работает в пользу разжигания конфронтации.

«НАТО выполняет свое предназначение, когда добивается мира, а не войны. Если она выберет конфликт вместо сотрудничества и войну вместо мира, то совершит самоубийство», — считает политик.

Орбан отметил, что Венгрии удалось достигнуть определённого соглашения с альянсом, которое освобождает её от поддержки Украины, как военной, так и финансовой.

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#виктор орбан
#украина
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Песков: западные политики не связывались с Кремлем по мирной инициативе Путина
06 июля 2024, 08:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики не проявляли интерес к мирным инициативам по Украине, которые были предложены российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что политические деятели Запада также не связывались с Кремлем по данному вопросу. Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что мирные инициативы президента РФ Владимира Путина дают возможность сразу остановить боевые действия на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО

Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
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#владимир путин
#украина
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Подполье: ВС РФ ударили по заводу в Сумах, где делают кассетные заряды для РСЗО
06 июля 2024, 07:48

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по заводу Сумыхимпром в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что ночью российская армия трижды ударила по военному объекту в Сумах, и первый взрыв прозвучал около полуночи в направлении железнодорожной станции «Басы». Согласно информации сопротивления, само производство находится под землей.

По словам Лебедева, второй взрыв был сильным и чувствовался в центре города.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#армия
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#ночь
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#станции
#всу
#пво
#вс рф
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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь беспилотников ВСУ над двумя областями
МО: ПВО за ночь уничтожила восемь БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями
06 июля 2024, 07:36

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что семь вражеских беспилотных летательных аппаратов были сбиты над Курской областью и один над Белгородской. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что украинские националисты атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. В результате атаки загорелись резервуары с топливом.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#бпла
#спецоперация
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#вс рф
#белгородская область
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ВСУ атаковали объекты в Краснодарском крае, загорелись резервуары с топливом
06 июля 2024, 07:22

Фото: iStock/sarawutk

Украинские боевики атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.
Уточняется, что в станицах Павловской и Ленинградской загорелись резервуары с топливом. Согласно информации источника, никто не пострадал.

Под удар ВСУ попали Ейский, Ленинградский и Павловский районы.

В пятницу вечером, 5 июля, в Краснодарском крае система ПВО сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов. После теракта в Приморско-Ахтарске на Кубани госпитализированы шесть человек, из них двое детей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды

Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино
#всу
#удар
#пво
#краснодарский край
#спецоперация
#бпла
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Российские штурмовики рассказали об освобождении Очеретино
Штурмовики ВС РФ рассказали, как освобождали Очеретино
06 июля 2024, 06:41

Фото: iStock/Evgeny555

Российские штурмовики рассказали о том, как было освобождено село Очеретино на авдеевском направлении, передает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
По словам военных, им удалось пройти незамеченными в промышленную зону и взять в плен застигнутых врасплох украинских военных.

«Заходили в город военнослужащие мелкими группами через окопы, которые противник оставил на подступах к городу», – отметили в ведомстве.

Из-за неожиданного появления российских штурмовиков военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали активно сдаваться.

Ранее боец ВСУ заявил об использовании ВС РФв районе Очеретино беспилотников с нестандартной частотой 400-500 мегагерц. По его словам, российские военные с помощью таких беспилотников ставят под угрозу передвижение ВСУ в регионе.

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Опубликованы кадры бегства ВСУ с позиции западнее Очеретино в районе Сокола
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#украина
#бпла
#беспилотник
#минобороны рф
#плен
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Позиции ВСУ в Часовом Яре уничтожили с помощью планирующих бомб
06 июля 2024, 02:49

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Авиационные удары российских войск с применением планирующих бомб сделали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новый города Часов Яр полностью непригодными к обороне, передает Politico со ссылкой на пресс-службу 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии.
По данным издания, украинская армия была вынуждена отойти на другой берег канала, на окраину важного города Часов Яр.

«Позиции стали совершенно непригодны для обороны из-за сокрушительных ударов российских планирующих бомб», – отметили в 24-й механизированной бригаде имени короля Даниила.

Захват Часова Яра откроет российским военным путь вглубь последней линии обороны ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее российские военные за неделю заняли пять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО).

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#всу
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#часов яр
#бомба
#удар
#россия
#сво
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В украинских Сумах после взрывов пропал свет и прекратилась подача воды
В Сумах в результате взрывов частично пропал свет и прекратилась подача воды
06 июля 2024, 02:36

Фото: iStock/MushroomsArtSeven

В Сумах в результате серии взрывов частично пропал свет, передает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.
«В Сумах частично отсутствует электроэнергия», – сообщается в публикации.

Издание также ссылается на сообщение Госводоканала о том, что все водопроводные сооружения остались без электричества, а сама подача воды временно остановлена.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, воздушная тревога была объявлена в десяти областях Украины, включая Сумскую, Киевскую и Одесскую.

После полуночи 6 июля в Сумах прогремели первые взрывы, после чего корреспонденты «Общественного» сообщили о серии повторных взрывов с интервалом в 10-20 минут.

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#украина
#взрыв
#электроэнергия
#свет
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