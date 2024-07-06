В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном

Жители Чехии и Словакии встревожены возможностью применения украинскими войсками снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Срджан Алексич, защищающий пострадавших во время бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году.