В Чехии и Словакии опасаются применения на Украине снарядов с ураном

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Жители Чехии и Словакии встревожены возможностью применения украинскими войсками снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Срджан Алексич, защищающий пострадавших во время бомбардировок Сербии силами НАТО в 1999 году.
По словам адвоката, первым пострадает украинский народ, его территории, после чего все перейдет на соседние страны Европы. Алексич отметил, что первыми станут Словакия и Чехия.
Правозащитник подчеркнул, что чехи и словаки согласны с Россией в том, что эта большая трагедия может произойти с Европой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Правозащитник подчеркнул, что чехи и словаки согласны с Россией в том, что эта большая трагедия может произойти с Европой.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова