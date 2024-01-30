Пентагон готовится отправить Киеву высокоточные реактивные снаряды GLSDB

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Пентагон готовится отправить на Украину высокоточные реактивные снаряды GLSDB, об это пишет Politiko со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными.
«Пентагон успешно испытал предназначенную для Украины новую высокоточную бомбу дальнего радиуса действия, которая, как ожидается, уже в среду поступит на поле боя», — сообщил собеседник издания.
Отмечается, что речь идёт о бомбе GLSDB. Создатели боеприпаса добавили к авиабомбе ракетный двигатель и приспособили её для запуска при помощи реактивных систем залпового огня. Такая бомба способна нанести удар дальностью в 150 километров.
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