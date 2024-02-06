ТАСС: Боррель объяснил, почему ЕС не поставляет снаряды Украине

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Глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, почему ЕС не выполняет собственные обещания о поставках Украине артиллерийских снарядов. Как пишет ТАСС, по словам Борреля это происходит не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в третьи государства.
«Проблема сегодня состоит не в недостатке мощностей у европейской промышленности. Не то чтобы нам нужно было покупать [снаряды] где-то еще, потому что мы не можем сами произвести. Мы можем произвести. [Но] важная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны», — сказал Боррель в понедельник в Варшаве после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в письме западным союзникам киевского режима сообщил, что Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов для своих вооруженных сил, и попросил увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».
Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.
В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.
Представители Евросоюза уже не раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение. Оборонная промышленность Евросоюза до сих пор продолжает работать в режиме мирного времени, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейское сообщество призвал создать новые консорциумы и предприятия для скорейшего поступления в адрес официального Киева боеприпасов, транспорта, стрелкового оружия и артиллерии.
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Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров в письме западным союзникам киевского режима сообщил, что Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов для своих вооруженных сил, и попросил увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».
В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.
Представители Евросоюза уже не раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение. Оборонная промышленность Евросоюза до сих пор продолжает работать в режиме мирного времени, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейское сообщество призвал создать новые консорциумы и предприятия для скорейшего поступления в адрес официального Киева боеприпасов, транспорта, стрелкового оружия и артиллерии.
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Артем Путинцев