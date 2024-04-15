«Чемодан без ручки». Экс-глава МИД Украины — о будущем страны

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ВС РФ ударами по энергетической инфраструктуре Украины превращает ее в «чемодан без ручки» для Евросоюза, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
По его словам, нанося удары по инфраструктуре, Москва придерживается определенной стратегии, согласно которой, она начнет переговоры с Киевом, которые уже не сможет обеспечить Европа.
ВС РФ наносят регулярно наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с октября 2022 года. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.
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«Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее, и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — сказал Климкин.
ВС РФ наносят регулярно наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с октября 2022 года. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.
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Алёна Самарева