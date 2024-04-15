В России наградили бойцов за подбитые ими танки Leopard 2 в зоне СВО

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Российским военным, уничтожившим в зоне проведения спецоперации танки Leopard 2, вручили денежные сертификаты. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Церемония вручения сертификатов состоялась в штабе Московского военного округа. Бойцы получили 500 тысяч рублей за уничтожение западной бронетехники в ходе боев на Купянском направлении.
Один из награжденных военных рассказал, что подбил британскую машину с первого выстрела. Расстояние, с которого цель была поражена, превысило 15 километров.
Прежде две группы бойцов ВС РФ получили боевые награды и денежные сертификаты от телеведущей Юлии Барановской и певца Григория Лепса. Военные были награждены осенью 2023 года.
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Один из награжденных военных рассказал, что подбил британскую машину с первого выстрела. Расстояние, с которого цель была поражена, превысило 15 километров.
Прежде две группы бойцов ВС РФ получили боевые награды и денежные сертификаты от телеведущей Юлии Барановской и певца Григория Лепса. Военные были награждены осенью 2023 года.
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Анастасия Чинкова