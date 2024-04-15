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ВС России ударили по французским наемникам в подконтрольном Украине Славянске, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар пришёлся по «располаге», где находились украинские артиллеристы и французы, «которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам».
По его словам, треть города перекрыта военными, ведется массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице. По предварительным данным, некоторые скорые прибыли из Павлограда.
В начале года сообщалось, что российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, в основе которых были французские наемники. Всего удалось уничтожить более 60 боевиков.
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По его словам, треть города перекрыта военными, ведется массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице. По предварительным данным, некоторые скорые прибыли из Павлограда.
В начале года сообщалось, что российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, в основе которых были французские наемники. Всего удалось уничтожить более 60 боевиков.
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Алёна Самарева