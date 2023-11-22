Чибис: На границе с Финляндией застряли 300 иностранцев

Фото: официальный сайт Кремля
Около 300 иностранных граждан застряли у КПП «Салла» на границе с Финляндией, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своём Telegram-канале.
По его словам, иностранные граждане из более чем десяти государств не могут пересечь границу по вине финской стороны. Россия же организовала пункты обогрева, чтобы люди не стояли на морозе в условиях Крайнего Севера.
21 ноября финский КПП «Салла» принял две группы мигрантов, в каждой из которых насчитывалось около 20 просителей убежища. Большинство беженцев, как отмечается, прибыли из стран Ближнего Востока.
В результате большого наплыва беженцев, которые требуют убежища, власти Финляндии приняли решение закрыть четыре крупнейших контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе. Отмечается, что чаще всего с территории России в Финляндию пытаются попасть граждане Эфиопии, Египта и Йемена.
Первые решения по беженцам, принятые миграционными органами Финляндии, были отрицательными. Об этом в беседе с Yle заявил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Антти Лехтинен. Он сообщил, что беженцы, следовавшие с территории России, получили отказ. В ближайшее время они будут возвращены на родину.
Ранее российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.
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«Там они могут погреться, поесть и даже просто выпить горячего чаю. В любой ситуации очень важно сохранять человеческое лицо. Надеюсь, что власти Финляндии тоже об этом вспомнят», — написал Андрей Чибис.
В результате большого наплыва беженцев, которые требуют убежища, власти Финляндии приняли решение закрыть четыре крупнейших контрольно-пропускных пункта на российско-финской границе. Отмечается, что чаще всего с территории России в Финляндию пытаются попасть граждане Эфиопии, Египта и Йемена.
Первые решения по беженцам, принятые миграционными органами Финляндии, были отрицательными. Об этом в беседе с Yle заявил руководитель отдела предоставления убежища Иммиграционной службы Антти Лехтинен. Он сообщил, что беженцы, следовавшие с территории России, получили отказ. В ближайшее время они будут возвращены на родину.
Ранее российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.
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Артем Путинцев