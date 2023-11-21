В Финляндии отклонили решение о закрытии границы с РФ

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Заместитель канцлера юстиции правительства Финляндии Микко Пумалайнен приостановил предложения ужесточить ограничения на границе с Россией.
Пумалайнен отвечал за правовую оценку законодательным предложениям правительства по ужесточению ограничений на российской границе. Он приостановил их, пишет газета страны Helsingin Sanomat.
Сообщается, что законопроект о дальнейшем ужесточении перемещения на границе с РФ не гарантировал того, что принятое решение сохранит реальную и эффективную возможность обращения за международной защитой.
Напомним, правительство Финляндии стремится окончательно закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за потока беженцев.
Ранее российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.
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«Исходя из документов, правовые основания для дальнейшей подготовки решения с предлагаемым содержанием отсутствуют», - сказано в заявлении Пуумалайнена.
Напомним, правительство Финляндии стремится окончательно закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за потока беженцев.
Ранее российская сторона заявила протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе между странами.
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Мария Фирсова