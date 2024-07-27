Число погибших при атаке на Голанские высоты увеличилось

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Число погибших в результате обстрела деревни Мадждаль-Шамс на Голанских высотах возросло до 11 человек, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
По словам чиновника, ракетный обстрел был осуществлен ливанской движением «Хезболла». Группировка отвергла обвинения Израиля в ударе.
В субботу, 27 июля, поступило сообщение об ударе по детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Предварительно, в результате обстрела более 30 человек получили ранения, девять детей погибли.
Биньямин Нетаньяху заявил, что государство намерено защищать себя любыми методами. По его словам, каждый, кто желает стабильности на Ближнем Востоке, должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, секторе Газа или Ливане.
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Александр Климов