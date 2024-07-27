«Хезболла» заявила о непричастности к удару по поселку на Голанах

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Ливанская группировка «Хезболла» опровергла свою причастность к обстрелу поселка на Голанских высотах, во время которого пострадали десятки детей. Об этом сказано в заявлении группировки, которое опубликовал телеканал Al Jadeed.
В заявлении сказано, что «Хезболла» «не имеет никакого отношения к инциденту и категорически отрицает все ложные утверждения в этом отношении».
Как утверждает советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, Израиль собирается «очень жёстко» ответить и принять все необходимые меры «для восстановления безопасности на северной границе».
Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что государство намерено защищать себя любыми методами. По его словам, каждый, кто хочет стабильности на Ближнем Востоке, должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, секторе Газа или Ливане.
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Алина Юрчак