Нетаньяху обратился к «Хезболле» с угрозой после обстрела Голанских высот

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал призвать ливанское шиитское движение «Хезболла» к ответу за обстрел Голанских высот, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.
«"Хезболла" заплатит за это самую высокую цену – такую, какую оно еще не платило», – заявил премьер-министр.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское движение нанесло ракетный удар по Голанским высотам. Однако «Хезболла» опровергла эту атаку.
В субботу, 27 июля, поступило сообщение об ударе по детской площадке в городе Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Предварительно, в результате обстрела более 30 человек получили ранения, девять детей погибли.
Биньямин Нетаньяху заявил, что государство намерено защищать себя любыми методами. По его словам, каждый, кто желает стабильности на Ближнем Востоке, должен поддерживать Израиль в борьбе против Ирана и его пособников в Йемене, секторе Газа или Ливане.
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Александр Климов