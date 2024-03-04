Фо франции заявили, что борющейся с русской литературой Украине не место в ЕС

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Украине, которая борется с русской литературой и почитает главаря Организации украинских националистов* Степана Бандеры, не место в Евросоюзе. Так считает правозащитник, член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд.
«Украина ставит памятники Бандере и "сжигает" книги Пушкина, Достоевского, Толстого. Такой Украине не место в Европейском союзе», — написал Кларсфельд в соцсети X.
Уточним, что мужчина принимает активное участие в правозащитной деятельности в своей стране. Он является обладателем ордена «За заслуги» и уже 14 лет является членом Государственного совета Франции. Его родители разоблачали нацистских преступников после Второй мировой войны.
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* Организация, запрещенная в России
Элина Позднякова