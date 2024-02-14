«Маловероятно»: Бывший глава ЕК оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз

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Украина вряд ли вступит в Европейский союз в ближайшие пять лет, с таким заявлением выступил бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью для Neue Zürcher Zeitung.
По его словам, вступление Украины в Европейский союз в ближайшие пять лет маловероятно.
Однако, Юнкер считает вполне реалистичным сближение Киева и ЕС в некоторых сферах политической и экономической деятельности, а также в вопросах обороны.
Бывший глава ЕК подчеркнул, что Украине необходимо «понимать, что существуют предварительные условия, которые должны быть выполнены».
В противном случае, заявил Юнкер киевские власти принесут в Европейский союз свои внутренние проблемы, которые нужно разрешить до присоединения к крупным мировым сообществам.
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Однако, Юнкер считает вполне реалистичным сближение Киева и ЕС в некоторых сферах политической и экономической деятельности, а также в вопросах обороны.
В противном случае, заявил Юнкер киевские власти принесут в Европейский союз свои внутренние проблемы, которые нужно разрешить до присоединения к крупным мировым сообществам.
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Евгения Парфентьева