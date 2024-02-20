Кулеба призвал Евросоюз отдать Киеву все снаряды и отменить экспорт оружия

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулёбе, что Пекин не продаёт оружия ни одной из сторон вооружённого конфликта. Как сообщает CNN, этот диалог произошёл во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.