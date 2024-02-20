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Кулеба призвал Евросоюз отдать Киеву все снаряды и отменить экспорт оружия

ТАСС: Глава МИД Украины потребовал от стран ЕС передать Киеву все снаряды
20 февраля 2024, 02:02
Фото: iStock/Olena_Bartienieva

Фото: iStock/Olena_Bartienieva

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает ЕС отменить экспорт оружия в другие страны и передать все имеющиеся снаряды Киеву. Об этом 20 февраля пишет Lenta.ru со ссылкой на выступление украинского министра на совещании глав внешнеполитических ведомств Евросоюза.
Кулеба призвал европейских партнеров Украины заключать долгосрочные контракты и совместно искать снаряды за пределами Европы, а также отменить контракты на поставку снарядов в третьи страны и целиком передать их украинской армии.

Кроме того, министр считает, что необходимо начать переговоры по вступлению Украины в ЕС и создать отдельный механизм военной помощи в рамках Европейского фонда мира.


Ранее глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, почему ЕС не выполняет собственные обещания о поставках Украине артиллерийских снарядов. По его словам, это происходит не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в третьи государства.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров в письме западным союзникам киевского режима сообщил, что Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов для своих вооруженных сил, и попросил увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».

Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.

В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.

Представители Евросоюза уже не раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение. Оборонная промышленность Евросоюза до сих пор продолжает работать в режиме мирного времени, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейское сообщество призвал создать новые консорциумы и предприятия для скорейшего поступления в адрес официального Киева боеприпасов, транспорта, стрелкового оружия и артиллерии.

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#боеприпасы
#мид
#украина
#евросоюз
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Палата общин Великобритании предложила выслать российского посла Андрея Келина
ТАСС: В парламенте Великобритании предлагают выслать посла РФ Келина
20 февраля 2024, 02:31

Фото: iStock/AlexLMX

В британской Палате общин предложили выслать из страны посла России в Лондоне Андрея Келина после смерти Алексея Навального*, включенного в РФ в число террористов и экстремистов. Об этом 20 февраля пишет ТАСС.
При этом замглавы британского Министерства иностранных дел Лео Докерти отметил, что для Лондона имеет «прямой смысл» сохранять дипломатические отношения с Москвой.

Ранее британский телеканал Sky News, который взял интервью у посла России в Лондоне Андрея Келина, неохотно признал, что его заявления об украинском конфликте и экономике России «в целом правдивы». Келин отметил, что линия боевого соприкосновения на Украине сдвигается в западном направлении, а Украине сложно найти ресурсы. При этом Россия смогла пережить санкционное давление Запада, а ее ВПК имеет все возможности в отношении производства.

Андрей Келин заявил, что Россия не планирует проявлять инициативу по улучшению отношений с Великобританией. Он отметил, что страны не воюют, однако их точки зрения на происходящее в Европе противоположны. Посол выразил надежду, что история дипломатических отношений Великобритании и России, насчитывающая столетия, сможет пережить нынешний сложный этап.


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#россия
#парламент
#великобритания
#посол
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ЦТАК: Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
20 февраля 2024, 01:16

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Северной Кореи (ЦТАК).
Как заявила сестра главы Северной Кореи Ким Ё Чжон, подарок российского президента служит свидетельством особых дружеских отношений между лидерами обеих стран.

Российский и северокорейский лидеры уже обменивались карабинами производства своих стран в качестве подарков после переговоров на космодроме Восточный (Амурская область) во время визита Ким Чен Ына в Россию в минувшем году. Владимир Путин также подарил своему корейскому коллеге перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе.

Ранее Владимир Путин поздравил северокорейского лидера с 75-летием установления дипломатических отношений между странами. Глава России отметил, что СССР первым признал Корейскую Народно-Демократическую Республику в 1948 году, и с этого момента между Москвой и Пхеньяном установилось прочное сотрудничество, которое продолжает развиваться до сих пор.

Напомним, что осенью 2023 года председатель Государственного совета КНДР в ходе своего визита в Приморье Ким Чен Ын получил подарки от министра обороны России Сергея Шойгу и от командующего дальней авиацией Военно-космических сил РФ Сергея Кобылаша. В свою очередь, корейский лидер передал подарок Тихоокеанскому флоту России. Что именно подарил лидер Северной Кореи российским морякам, не сообщается, равно как и то, какие подарки получил он сам. Однако на снимках, сделанных во время торжественного обеда, который российские военные в честь лидера КНДР, можно увидеть его в шапке-ушанке. Также на заднем плане виден кейс, в котором лежит меч с богато украшенной рукояткой. Можно предположить, что подарками для Ким Чен Ына стали традиционный русский зимний головной убор и старинное холодное оружие.

До этого свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.

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#кндр
#автомобили
#владимир путин
#подарки
#ким чен ын
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Китай не продаёт оружие ни одной из сторон украинского конфликта
CNN: Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не продаёт оружия ни РФ, ни Украине
19 февраля 2024, 23:50

Фото: iStock/OLGA_Zhukovskaya

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил своему украинскому коллеге Дмитрию Кулёбе, что Пекин не продаёт оружия ни одной из сторон вооружённого конфликта. Как сообщает CNN, этот диалог произошёл во время встречи на Мюнхенской конференции по безопасности.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в соцсети X, что говорил с Ваном о «двусторонних отношениях, торговле и необходимости восстановления справедливого и прочного мира в Украине».

Пекин также позиционирует себя как мирного посредника в конфликте – позиция, которую выразило Министерство иностранных дел КНР в своём официальном заявлении, выпущенном в воскресенье, 18 февраля.

«Китай никогда не отказывался от содействия миру и не ослаблял своих усилий по содействию переговорам», – сказал Ван И добавив, что китайский лидер Си Цзиньпин «провёл углубленный обмен мнениями с мировыми лидерами, включая лидеров России и Украины, сыграв конструктивную роль в разрешении кризиса».

Напомним, 24 февраля 2023 года Китай предложил мирный план, который подразумевал немедленное прекращение огня без вывода российских войск из Украины, однако в Киеве назвали данное предложение неприемлемым. Российский президент Владимир Путин же назвал китайский мирный план реалистичным и заявил, что он «мог бы лечь в основу мирных договоренностей».

Пекин мог бы стать хорошим посредником между Москвой и Киевом из-за своего подхода к межгосударственным отношениям, заявил ранее в разговоре с РИА Новости исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Харланд. По словам эксперта, основная причина того, почему посредниками в конфликте России и Украины посредниками не могут стать страны Запада, заключается в том, что у них есть «очень глубокая традиция» желать того, чтобы другие страны оказались в итоге похожи на них. Но сейчас, говорит Харланд, наступило иное время — таких стран, как Индия или Китай.


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#оружие
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#китай
#россия
#украина
#владимир путин
#си цзиньпин
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Индия может выступить посредником между Россией и Украиной
19 февраля 2024, 22:34

Фото: IStock/NatanaelGinting

Власти Индии допустили возможность стать посредником в российско-украинском конфликте. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.
Издание со ссылкой на министра иностранных дел страны Субраманьяма Джайшанкара отмечает, что Индия находится в дружественных отношениях с Россией, поэтому могла бы взять на себя роль посредника в конфликте с Украиной.

Дипломат обратил внимание, что альтернативы поставкам российской нефти и газа нет. Министр отметил, что закупками у РФ Индия способствовала стабилизации цен на мировом рынке.

«Мы всегда рады помочь там, где можем. Мы открыты, когда к нам обращаются. Однако мы не считаем, что должны инициировать что-либо в этом направлении», — подчеркнул он.
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#индия
#россия
#украина
#конфликт
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СМИ: На Украине готовятся к крупной смене кадров из-за сомнений в Зеленском
СМИ: На Украине готовятся сменить премьер-министра
19 февраля 2024, 21:54

Фото: IStock/alzay

На Украине готовятся сменить главу кабинета министров. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
С 4 марта 2020 года пост премьер-министра Украины занимает Денис Шмыгаль. Однако уже скоро его могут заменить на другую кандидатуру – Андрея Ермака, который сегодня занимает должность руководителя офиса президента страны.

По информации СМИ, кадровые перестановки возможны, поскольку в Киеве обеспокоены вопросом легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая 2024 года, когда истекает пятилетний срок его полномочий. Уточняется, что украинский лидер якобы планирует назначить на должность «максимально надёжного человека и ключевого члена своей команды».

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#украина
#министр
#владимир зеленский
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В Евросоюзе продолжают обсуждение об использовании замороженных активов РФ
Боррель: ЕС обсуждает использование доходов от замороженных активов РФ
19 февраля 2024, 21:34

Фото: iStock/butenkow

В Европе продолжают обсуждение использования замороженных российских активов, однако, единого мнения на этот счёт ещё нет, с таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы продолжаем использование доходов от иммобилизованных в Европе российских активов, чтобы направлять их на восстановление Украины. Но по этому нет полного соглашения для имплентации этого решения», — прокомментировал ситуацию Боррель в ходе пресс-конференции.

По его словам, новый, 13-й пакет антироссийских санкций должен быть принят до 24 февраля.

К слову о российский активов, Боррель отметил, что Евросоюз уже обнаружил их и заблокировал, однако, для того, чтобы изъять их и перебросить на баланс ЕС потребуется ещё какое-то время.

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#евросоюз
#россия
#санкции
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Эквадор не намерен поставлять оружие Украине
В МИД Эквадора заявили, что не будут поставлять оружие на Украину
19 февраля 2024, 21:17

Фото: iStock/atosan

Эквадор не будет поставлять оружие на Украину, об этом заявила глава МИД страны Габриэла Соммерфельд, в ходе заседания комиссии парламента.
«Эквадор не отправит вооружения в страну, которая вовлечена в вооруженный международный конфликт», — заявила Соммерфельд, отвечая на вопрос депутата о том, планирует ли страна поставлять вооружение в помощь ВСУ.

Напомним, ранее в Минфине Украины заявили, что Япония стала первой страной по объёму поставок военной помощи Киеву за 2024 год. Токио уже выдал около 2,2 миллиардов долларов в помощь Вооружённым силам Украины. При этом, часть этих средств отправлена Киеву в виде грантов, остальная же — в виде займа.

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#всу
#сво
#вооружение
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Путин поручил Кабмину сосредоточиться на увеличении реальных доходов россиян
19 февраля 2024, 20:43

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в нынешнем году сосредоточиться на увеличении реальных доходов граждан страны. Кабинет министров вместе с Центробанком и региональными властями должны уделить этому вопросу особое внимание.
При реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уже в этом году проблема повышения уровня реальных доходов россиян должна быть на одном из первых мест, цитирует главу государства официальный сайт Кремля.

По словам президента, особое внимание следует уделить динамике увеличения доходов граждан, у которых изначально этот уровень невысок, а также дальнейшее снижение уровня бедности в стране. Также Владимир Путин поручил правительству заняться обеспечением народосбережения, защитой материнства и детства, поддержкой семей, имеющих детей, а также укреплением семейных ценностей, напомнив, что 2024 год в России объявлен Годом семьи.

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#доходы
#правительство
#центробанк
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Президент Бразилии отозвал посла в Израиле после сравнения Газы с Холокостом
19 февраля 2024, 20:42

Фото: IStock/blinow61

Президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва отозвал посла в Израиле для консультаций после того, как МИД Израиля объявил его персоной нон грата. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.
Напомним, недавно Лула да Силва назвал действия ЦАХАЛ в Газе геноцидом и заявил, что подобное происходило, «когда Гитлер решил уничтожить евреев». После этого бразильского лидера объявили персоной нон грата.
«Посол Бразилии в Тель-Авиве Фредерико Майер был отозван Лулой в страну для консультаций», — написали в газете.
По данным издания, эта мера является ответным действием на отзыв израильского посла. Таким образом Тель-Авив решил сделать выговор Бразилии за сравнение Газы с Холокостом.

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#посол
#бразилия
#израиль
#сектор газа
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