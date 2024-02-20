Кулеба призвал Евросоюз отдать Киеву все снаряды и отменить экспорт оружия

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает ЕС отменить экспорт оружия в другие страны и передать все имеющиеся снаряды Киеву. Об этом 20 февраля пишет Lenta.ru со ссылкой на выступление украинского министра на совещании глав внешнеполитических ведомств Евросоюза.
Кулеба призвал европейских партнеров Украины заключать долгосрочные контракты и совместно искать снаряды за пределами Европы, а также отменить контракты на поставку снарядов в третьи страны и целиком передать их украинской армии.
Кроме того, министр считает, что необходимо начать переговоры по вступлению Украины в ЕС и создать отдельный механизм военной помощи в рамках Европейского фонда мира.
Ранее глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель объяснил, почему ЕС не выполняет собственные обещания о поставках Украине артиллерийских снарядов. По его словам, это происходит не потому, что у стран Евросоюза не хватает производственных мощностей, а потому что они экспортируют снаряды в третьи государства.
До этого министр обороны Украины Рустем Умеров в письме западным союзникам киевского режима сообщил, что Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов для своих вооруженных сил, и попросил увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».
В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.
Представители Евросоюза уже не раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение. Оборонная промышленность Евросоюза до сих пор продолжает работать в режиме мирного времени, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейское сообщество призвал создать новые консорциумы и предприятия для скорейшего поступления в адрес официального Киева боеприпасов, транспорта, стрелкового оружия и артиллерии.
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Кроме того, министр считает, что необходимо начать переговоры по вступлению Украины в ЕС и создать отдельный механизм военной помощи в рамках Европейского фонда мира.
До этого министр обороны Украины Рустем Умеров в письме западным союзникам киевского режима сообщил, что Украина испытывает критическую нехватку артиллерийских снарядов для своих вооруженных сил, и попросил увеличить количество поставляемых снарядов до миллиона. Министр отметил, что «в боях выигрывает сторона, у которой больше боеприпасов».
Украинская армия не может выпускать более двух тысяч снарядов в день на линии фронта протяженностью 1,5 тысячи километров, при этом дефицит снарядов становится все острее с каждым днем.
В свою очередь, Евросоюз пообещал передать Украине миллион снарядов к концу марта или апреля 2024 года. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон на совместной пресс-конференции с эстонским премьер-министром Каей Каллас.
Представители Евросоюза уже не раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение. Оборонная промышленность Евросоюза до сих пор продолжает работать в режиме мирного времени, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он призвал европейское сообщество призвал создать новые консорциумы и предприятия для скорейшего поступления в адрес официального Киева боеприпасов, транспорта, стрелкового оружия и артиллерии.
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Артем Путинцев