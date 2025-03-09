Член Конгресса Грин посоветовала украинским активистам отправиться на передовую

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Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин прокомментировала эпизод, когда проукраинские активисты преследовали вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и его дочь. Она посоветовала отправить их на фронт.
Ранее сообщалось, что проукраинские протестующие буквально атаковали второе лицо государства во время его прогулки с трёхлетней дочерью. По словам вице-президента, он согласился поговорить с активистами в обмен на то, что они оставят в покое его ребёнка. Вэнс отметил, что «почти все из них» на это согласились.
Данный факт возмутил представительницу Республиканской партии в нижней палате Конгресса США.
Напомним, накануне, 8 марта, украинские манифестанты начали преследовать Вэнса во время его прогулки с маленькой дочерью. Они выкрикивали нацистские лозунги и сильно напугали ребенка. После короткого диалога с протестующими вице-президент США назвал «дерьмовым человеком» любого, кто преследует ребёнка ради политических амбиций.
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Данный факт возмутил представительницу Республиканской партии в нижней палате Конгресса США.
«Я считаю, что проукраинские протестующие, которые донимали нашего вице-президента Джей Ди Вэнса и его трёхлетнюю маленькую девочку, должны отправиться на фронт. Докажите свою поддержку Украине своими личными деньгами и своей жизнью», — написала Грин в своей социальной сети Х.
Напомним, накануне, 8 марта, украинские манифестанты начали преследовать Вэнса во время его прогулки с маленькой дочерью. Они выкрикивали нацистские лозунги и сильно напугали ребенка. После короткого диалога с протестующими вице-президент США назвал «дерьмовым человеком» любого, кто преследует ребёнка ради политических амбиций.
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Александр Бойцов