Вэнс перевез семью в тайное место после столкновения с протестующими в Вермонте

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Вице-президенту США Джею Ди Вэнсу пришлось перевезти свою семью в «неизвестное место» после того, как он столкнулся с проукраинскими активистами во время семейной поездки на горнолыжный курорт, пишет The New York Post.
Протестующие встретили Вэнса на горнолыжном курорте, где он отдыхал с семьей, держа плакаты с лозунгами в поддержку Украины. Также на плакатах были надписи: «Трамп служит Путину», «национальный позор» и даже призыв «уехать кататься на лыжах в Россию». Таким образом активисты выразили свое недовольство перепалкой Вэнса с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Семья американского вице-президента тогда приняла все необходимые меры предосторожности и сменила место размещения, уехав в неизвестном направлении вместо запланированного заселения в четырехзвездочный отель возле Шугарбуша.
При этом президент США Дональд Трамп и члены Республиканской партии поддержали Вэнса, отметив, что он защитил национальные интересы американцев.
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Семья американского вице-президента тогда приняла все необходимые меры предосторожности и сменила место размещения, уехав в неизвестном направлении вместо запланированного заселения в четырехзвездочный отель возле Шугарбуша.
При этом президент США Дональд Трамп и члены Республиканской партии поддержали Вэнса, отметив, что он защитил национальные интересы американцев.
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Элина Позднякова