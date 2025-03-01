Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки с Зеленским

Фото: iStock/ablokhin
Симпатизирующие Украине протестующие сорвали отдых вице-президента США Джей-Ди Вэнcа в Вермонте после его перепалки с Владимиром Зеленским. Об этом передает Fox News.
«Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки в Белом доме», — говорится в сообщении.
Митингующие выстроились по пути следования кортежа Вэнса с плакатами и украинскими флагами. Протестующие называли вице-президента предателем и предложили тому покататься на лыжах в России.
Поводом для демонстрации стала перепалка между Вэнсом и Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. По результатам встречи США отказались от подписания соглашения по редкоземельным металлам Украины. К тому же Штаты отменили финансирование восстановления энергетической инфраструктуры Украины и рассматривают вопрос о полном прекращении предоставления военной помощи ВСУ.
Читайте также:
WSJ: Трамп распорядился рассмотреть вопрос прекращения военной помощи Украине
«Вот и всё»: Зеленский возложил на США ответственность за будущее сделки по ресурсам
Рубио: Европа предлагает на год продлить украинский конфликт для ослабления РФ
Иван Мусатов