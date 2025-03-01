Проукраинские протестующие сорвали отдых Вэнса после перепалки с Зеленским

В ночь на последний день зимы, то есть 28 февраля, Вооружённые силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались атаковать компрессорную станцию «Русская», что в Краснодарском крае. Этот объект обеспечивает подачу газа по международному газопроводу «Турецкий поток».