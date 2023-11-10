Член ОП Данюк назвал пиаром идею США обучать солдат ВСУ новым технологиям

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Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк усомнися в реализации намерений США обучить военных специалистов ВСУ технологиям дополненной реальности, назвав подобные заявления просто пиаром.
«Даже в натовских армиях такое не применяется. Это пиар-эффект, чтобы показать, как Запад пытается найти способы помочь Украине учиться с помощью этих технологий использовать западного вооружения. Уверен, реальность будет иная. Мы уже видели, как эти обучения проваливались», — пояснил в беседе с RT Данюк.
А агентство Bloomberg, в свою очередь, сообщил, что ЕС, вероятно, не сможет поставить Киеву обещанные снаряды к марту. Как передают argumenti.ru со ссылкой на ТАСС, служба внешних связей Евросоюза уже уведомила страны-члены о том, что, скорее всего, поставленных целей достичь не удастся вероятной невозможности достичь поставленной цели.
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