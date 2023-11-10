Фото: iStock/JARAMA
Президент Украины говорит о продолжении контрнаступления ВСУ от собственного отчаянья. Так считает глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
Накануне Зеленский заявил, что Украина продолжит наступление в 2023 и 2024 годах, несмотря на трудности с нынешним контрнаступлением. Он отметил, что у ВСУ уже есть конкретная тактика действий. Так, по словам Зеленского, на Украине уже поставлены цели предстоящих наступлений, обозначены конкретные направления, включая определённые населённые пункты.
Он добавил, что Запад постепенно берет курс на уменьшение оказания финансовой поддержки киевским властям.
Читайте также:
Зеленский считает, что собаки лучше бы справились с управлением миром
Кремль назвал условие для предпосылок мирного урегулирования конфликта на Украине
Экс-морпех Берлетик: Украину ожидает полный коллапс по окончании конфликта
«Зеленскому не стоит говорить про 2024 год, ему бы еще 2023-й прожить. Он сейчас в отчаянье и загнан в угол. На Украине назревает серьезный политический кризис, в котором Зеленского никто кроме британских служб и небольшой кучки подельников не поддержит», - цитирует РИА Новости Рогова.
Читайте также:
Зеленский считает, что собаки лучше бы справились с управлением миром
Кремль назвал условие для предпосылок мирного урегулирования конфликта на Украине
Экс-морпех Берлетик: Украину ожидает полный коллапс по окончании конфликта
Элина Позднякова