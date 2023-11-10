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Министерство обороны США намерено собрать информацию о технологиях дополненной реальности, чтобы затем применить её в обучении украинских военных специалистов.
При этом, отмечается, что технологии должны быть рассчитаны и для тех специалистов, кто не владеет английским языком.
В то же время лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич предположил, что, хотя сейчас с западным финансированием у Украины всё более или менее нормально, но после Нового года может наступить кризис. В беседе с «Царьградом» он отметил, что это подтверждается заявлениями политиков США и Европы, а также западными аналитиками, которые считают, что дальнейшая помощь Киеву в будущем может утратить смысл.
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«Канцелярия помощника министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению ищет эффективные инновации в области дополненной реальности, которые могут оказаться полезными в обучении украинских специалистов по техническому обслуживанию, осуществляющих деятельность в полевых условиях», — приводит RT текст соответствующего документа.
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Мелисса Тимофеева