ЧТК: В Чехии опломбировали часть российской недвижимости

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Часть российской недвижимости, расположенной в Чехии, уже опломбировали, об этом сообщает чешское информационное агентство (ЧТК).
По информации агентства, на некоторых зданиях, принадлежащих РФ, уже стоят пломбы, датированным 16 ноября.
Напомним, ранее глава МИД Ян Липавский сообщил, что правительство Республики одобрило заморозку российской государственной собственности.
Отмечается, что преимущественно имущество РФ расположено в чешской столице Праге, а также в Центральной Чехии и Карловых Варах.
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«Замораживание российской госсобственности стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии, которое было одобрено правительством в среду», - прокомментировали ситуацию авторы статьи.
Отмечается, что преимущественно имущество РФ расположено в чешской столице Праге, а также в Центральной Чехии и Карловых Варах.
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Евгения Парфентьева