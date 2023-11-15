В Чехии одобрили заморозку российской госсобственности

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Правительство Чехии одобрило заморозку государственной собственности России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу МИД республики Яна Лилавского.
Как заявляет Липавский, Чехия внесла в национальный санкционный перечень российское федеральное предприятие по управлению собственностью за рубежом «Госзагрансобственность».
«Вся коммерческая деятельность компании, включая сдачу в аренду, теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», — пишет чешское изадние Czech News Agency (CTK).
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