Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина

Фото: сайт Кремля
14 мая президент России Владимир Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина своим помощником, освободив от занимаемой должности.
О том, в каких должностях успел поработать при Путине, какое влияние оказал на процесс присоединения Крыма к России и почему его считают преемником президента, расскажет редакция «Радио 1».
Алексей Дюмин был сопровождающим Путина во время множества мероприятий, как в России, так и за рубежом, в особенности на саммитах G8, G20, Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС и других. Дюмина часто называют «адъютантом Путина», однако сам Алексей Геннадьевич так не считает. За свою карьеру Дюмин успел поработать в охране нынешнего российского лидера во время его первых двух президентских сроков, а также в годы, когда Путин возглавлял правительство.
2 февраля 2016 года Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Сам Дюмин утверждал, что эта должность стала для него неожиданной. В сентябре того же года Дюмин победил на выборах губернатора. Спустя пять лет был переизбран на пост главы региона.
При Дюмине экономика Тульской области продолжила расти. Ее объем увеличивался каждый год. Благодаря усилиям тульского губернатора валовой региональный продукт региона вырос практически в два раза.
14 мая 2024 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Дюмин будет курировать вопросы ОПК и спорта.
Звание «Герой России», по словам самого тульского губернатора Дюмина, он получил за выполнение специальных заданий в составе подразделения. Относится ли награждение Алексея Геннадьевича к операции по присоединению Крыма к России остается неизвестным. Дюмин также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского и другими.
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БиографияАлексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье военного медика. В 1984 году у Дюмина родился младший брат Артем. В дальнейшем он стал бизнесменом и возглавлял СК «Олимпийский». В 1994 года Алексей Дюмин окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009 году с отличием окончил РАНХиГС. Еще через четыре года Дюмин прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба.
Охранник ПутинаСвою профессиональную биографию Дюмин начал в 1999 году. В это время Алексей Геннадьевич стал частью группы личной охраны премьер-министра Владимира Путина. После чего Дюмин занимал должность замначальника управления по обеспечению безопасности председателя правительства и президента РФ.
Алексей Дюмин был сопровождающим Путина во время множества мероприятий, как в России, так и за рубежом, в особенности на саммитах G8, G20, Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС и других. Дюмина часто называют «адъютантом Путина», однако сам Алексей Геннадьевич так не считает. За свою карьеру Дюмин успел поработать в охране нынешнего российского лидера во время его первых двух президентских сроков, а также в годы, когда Путин возглавлял правительство.
Работа в ГРУ и МинобороныВ 2013 году Дюмин был назначен заместителем начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил. Он командовал силами специальных операций ВС. Считается, что данное подразделение сыграло особую роль в операции по присоединению Крыма к России. Сам Дюмин подчеркивал, что его подразделение участвовало в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи.
Губернатор Тульской области
2 февраля 2016 года Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Сам Дюмин утверждал, что эта должность стала для него неожиданной. В сентябре того же года Дюмин победил на выборах губернатора. Спустя пять лет был переизбран на пост главы региона.
При Дюмине экономика Тульской области продолжила расти. Ее объем увеличивался каждый год. Благодаря усилиям тульского губернатора валовой региональный продукт региона вырос практически в два раза.
14 мая 2024 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Дюмин будет курировать вопросы ОПК и спорта.
Преемник Путина
Герой России
Звание «Герой России», по словам самого тульского губернатора Дюмина, он получил за выполнение специальных заданий в составе подразделения. Относится ли награждение Алексея Геннадьевича к операции по присоединению Крыма к России остается неизвестным. Дюмин также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского и другими.
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Екатерина Коршунова