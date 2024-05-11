Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Мероприятие проходило в Кремле.
Российский лидер отметил, что в ходе встречи следует обсудить те вопросы, которые требуют особо внимания. По словам президента, в рамках «Ростеха» сосредоточен большой объем гражданской и оборонной промышленности.
Глава российского государства подчеркнул, что никаких сбоев в нынешней работе до формирования нового кабинета министров быть не должно.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Глава российского государства подчеркнул, что никаких сбоев в нынешней работе до формирования нового кабинета министров быть не должно.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Екатерина Коршунова