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Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым

11 мая 2024, 13:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Мероприятие проходило в Кремле.
Российский лидер отметил, что в ходе встречи следует обсудить те вопросы, которые требуют особо внимания. По словам президента, в рамках «Ростеха» сосредоточен большой объем гражданской и оборонной промышленности.

Глава российского государства подчеркнул, что никаких сбоев в нынешней работе до формирования нового кабинета министров быть не должно.



Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#правительство
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#президент
#владимир путин
Путин утвердил структуру нового правительства
11 мая 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что под изменение попало распределение полномочий между вице-премьерами. В новом составе нет замглавы кабмина - руководителя Минпромторга.

Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей. Уточняется, что полпред президента в ДФО и руководитель аппарата премьер-министра будут иметь статус заместитель председателя правительства.

Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.

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#владимир путин
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#министр
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Китай нашел неожиданного союзника в борьбе с США
FT: после визита Си Цзиньпина Венгрия стала партнером Китая в противостоянии США
11 мая 2024, 13:12

Фото: iStock/TheaDesign

Венгрия после визита председателя КНР Си Цзиньпина оказалась в числе стратегических партнеров Китая в противостоянии с США. Об этом сообщает Financial Times.
По информации издания, Будапешт теперь является членом того, что «Си Цзиньпин называет «кругом друзей» Пекина». Укрепление связей между двумя государствами позволит Венгрии претендовать на дипломатическую и инвестиционную поддержку КНР.

Уточняется, что углубление отношений несет в себе геополитический посыл.

Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин и Будапешт рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров по сотрудничеству. По словам лидера Китая, страны бросили вызов силовой политике в условиях нестабильного международного положения.

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#сша
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МИД: Предприятия в Финляндии останавливаются из-за русофобской политики
11 мая 2024, 10:57

Русофобская политика финский властей приводит к тому, что в стране останавливаются промышленные предприятия, а туристический бизнес несёт серьёзные убытки, с таким заявлением выступил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в беседе с ТАСС.
По словам дипломата, в последнее время финские власти активно пропагандировали мид о некой «угрозе с Востока», в который начали верить и простые граждане.

«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Беляев.

Он также подчеркнул, что помимо промышленности, серьёзные убытки страна несёт и в туристической сфере. Для миллионов российских путешественников, которые любили посещать Финляндию, власти страны закрыли границы, отчего теперь сами страдают.

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#мид рф
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Посол Германии заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания конфликта
Посол Германии Егер: членство Украины в НАТО нереально, пока идет война
11 мая 2024, 10:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Посол Германии на Украине Мартин Егер заявил, что Украина не вступит в НАТО до окончания вооруженного конфликта. Об этом сообщает телеканал ТСН.
Посол назвал этот возможный политический процесс нереальным в настоящее время. Егер отметил, что в Североатлантическом альянсе имеется консенсус по вопросу вступления Украины в блок, однако сейчас усилия стран-участниц направлены только на поддержку Киева на поле линии боевого соприкосновения.

Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов. В состав помощи войдут ракеты для Patriot и Stinger, БМП Bradley, бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин усомнился в том, что Украина вступит в Североатлантический альянс ускоренным путем и в обход правил.

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МИД: Россия не бросит своих соотечественников, проживающих в Прибалтике
11 мая 2024, 09:24

Фото: iStock/iDymax

РФ не бросит своих соотечественников в беде, так что российские посольства в прибалтийских странах продолжат свою деятельность в штатном режиме. Об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, передает ТАСС.
Беляев отметил, что на сегодняшний день в Латвии и Эстонии проживает большое количество русскоговорящих жителей, некоторые из которых остаются гражданами России. По словам политика, РФ будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично.

Беляев добавил, что уровень дипотношений с Прибалтикой понижен до временных поверенных в делах.

Ранее главы МИД прибалтийских республик утверждали, что Россия подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что ситуация вблизи российской границы становится слишком неспокойной

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#россия
#политика
#мид
#пост
#министр
#рф
#прибалтика
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Новым послом Финляндии в РФ станет Марья Лиивала
11 мая 2024, 09:10

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала, об этом сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью для ТАСС.
«Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение», — объяснил собеседник агентства.

Беляев также заявил, что Лиивала уже работала в финском дипломатическом представительстве в российской столице. По его словам, она активно содействует развитию крепких взаимовыгодных финско-российских отношений.

Представитель российского иностранного ведомства назвал Лиивалу опытным и высокопрофессиональным специалистом.

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#мид рф
#финляндия
#посол
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Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил ряд положений конституции
11 мая 2024, 08:02

Фото: iStock/Royal Graphics

Эмир Кувейта Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах распустил парламент государства и временно остановил действие некоторых положений конституции. Об этом информирует агентство KUNA.
Эмир Кувейта заявил о том, что не позволит использовать демократию в целях разрушения государства. По словам правителя, одни депутаты вмешивались в его полномочия, а другие навязывали условия по помощи в создании правительства.

Ас-Сабах отметил, что в настоящее время Кувейт столкнулся с проблемами, которые нельзя терпеть.

Напомним, в 2023 году правительство Кувейта объявило наследного принца Мишааля аль-Ахмед аль-Джабера ас-Сабаха новым эмиром. В феврале текущего года эмир распустил парламент за использование выражений, которые противоречат конституции.

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#правительство
#депутаты
#пост
#политика
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Финляндия и Швеция несут все больше угроз безопасности России – МИД
11 мая 2024, 06:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Действия Швеции и Финляндии представляют все большую угрозу безопасности России, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей ​Беляев.
«Отмечаем стремление руководства этих государств в кратчайшие сроки превратить их в аванпост восточного фланга НАТО», – отметил он.

По мнению Беляева, планы по размещению штаб-квартиры альянса в Финляндии и активное участие страны в стратегических военных учениях НАТО создают дополнительные угрозы безопасности России.

Дипломат резюмировал, что Москва продолжает внимательно следить за процессом интеграции Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее сообщалось, что следующий саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года.

6 мая было объявлено, что в Эстонии начались военные учения «Весенний шторм», в которых принимают участие 15 стран. Учения будут проходить в западной части страны и на островах до 17 мая.

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#эстония
#россия
#мид рф
#дипломат
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В США раскрыли возможных заказчиков покушения на Зеленского
11 мая 2024, 05:28

Фото: iStock/aruba200

Покушение на президента Украины Владимира Зеленского было организовано внутренними врагами, заявил в интервью YouTube-каналу Redacted бывший аналитик ЦРУ Ларр Джонсон.
Эксперт сомневается, что организаторами покушения были американские спецслужбы, но допускает, что они могли приложить руку к устранению украинского лидера. У Зеленского много врагов в армии, и они могли быть инициаторами убийства, считает он.

В частности, Джонсон считает, что потенциальными заказчиками могли быть неонацистские группировки и солдаты, лояльные бывшему командующему украинской армией Валерию Залужному. В качестве еще одного исполнителя покушения Джонсон назвал мэра Киева Виталия Кличко. Аналитик отметил, что мэр активно контактировал с администрацией США как потенциальный преемник нынешнего главы украинского государства.

«Он (Зеленский. – прим. «Радио 1») имеет дело с серьезными внутренними усобицами», – заключил экс-агент ЦРУ.

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) совместно со службой контрразведки объявила о срыве планов по устранению представителей военно-политического руководства Украины, в том числе Зеленского. Как сообщалось, покушение якобы готовилось на главу Службы безопасности Украины Василия Малюка* и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова**.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмонит оринга
** внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмонит оринга
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