Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив с поста губернатора Тульской области

Фото: сайт Кремля
Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Информация следует из указа главы государства Владимира Путина.
Отмечается, что Дюмин отправлен в отставку с должности губернатора Тульской области. При этом помощниками российского лидера переназначены Владимир Мединский, Андрей Фурсенко и другие.
Тем же указом Владимир Путин переназначил состав администрации президента. Уточняется, что ее главой остался Антон Вайно. С поста помощника президента на должность заместителя перешел Максим Орешкин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей.
Читайте также:
Путин утвердил структуру нового правительства
Захарова указала на ложь премьера Великобритании
Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым
Тем же указом Владимир Путин переназначил состав администрации президента. Уточняется, что ее главой остался Антон Вайно. С поста помощника президента на должность заместителя перешел Максим Орешкин.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей.
Читайте также:
Путин утвердил структуру нового правительства
Захарова указала на ложь премьера Великобритании
Путин в Кремле встретился с Мантуровым и Чемезовым
Екатерина Коршунова