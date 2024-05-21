Радикальные чистки: Путин уволил заместителя Шойгу, как Савельев стал новым замминистра обороны

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
20 мая президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны и руководителем аппарата главы ведомства.
О том, кто такой Олег Савельев, с чем связаны перестановки в Минобороны России и как скажется опыт его работы при Набиуллиной, Белоусове и Медведеве на дальнейшем развитии оборонной отрасли страны, расскажет редакция «Радио 1».
Олег Генрихович Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина.
После окончания института Савельев работал в Социал-демократической ассоциации. После являлся пиар-консультантом и политтехнологом. В январе 1999 года будущий замминистра обороны России стал одним из учредителей и гендиректором агентства «PR-система». В 1998–1999 годах Савельев занимал пост заместителя председателя правления Московского фонда президентских программ. Также на протяжении некоторого времени Савельев являлся внештатным советником главы Минэкономразвития России.
В период с 2008 по 2014 года Олег Савельев был заместителем министра экономического развития РФ. Политик работал под руководством Эльвиры Набиуллиной, Андрея Белоусова и Алексея Улюкаева. Зимой 2009 года Савельев вошел в первую сотню президентского резерва управленческих кадров.
С марта 2014 по июль 2015 года Олег Савельев занимал должность министра России по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева. После до 2018 года был замруководителя аппарата правительства РФ.
Работать в Счетной палате РФ Савельев начал в июле 2015 года. Влоть до 5 сентября 2018 года Савельев занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ. В то время главой аппарата кабмина был Сергей Приходько.
С сентября 2018 года на протяжении года Олег Савельев был руководителем аппарата Счетной палаты РФ. С 25 сентября 2019 года занимал должность аудитора Счетной палаты РФ.
Глава российского государства Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны России 20 мая 2024 года. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Юрий Садовенко.
15 мая текущего года российский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. Презиент пояснил, что назначение Андрея Белоусова на должность руководителя Минобороны РФ связано с возросшими расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность страны в этом году.
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Кто такой Олег Савельев
Олег Генрихович Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института имени М.И. Калинина.
После окончания института Савельев работал в Социал-демократической ассоциации. После являлся пиар-консультантом и политтехнологом. В январе 1999 года будущий замминистра обороны России стал одним из учредителей и гендиректором агентства «PR-система». В 1998–1999 годах Савельев занимал пост заместителя председателя правления Московского фонда президентских программ. Также на протяжении некоторого времени Савельев являлся внештатным советником главы Минэкономразвития России.
Должности Савельева при Набиуллиной, Белоусове и Медведеве
В период с 2008 по 2014 года Олег Савельев был заместителем министра экономического развития РФ. Политик работал под руководством Эльвиры Набиуллиной, Андрея Белоусова и Алексея Улюкаева. Зимой 2009 года Савельев вошел в первую сотню президентского резерва управленческих кадров.
С марта 2014 по июль 2015 года Олег Савельев занимал должность министра России по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева. После до 2018 года был замруководителя аппарата правительства РФ.
Работа Савельева в Счетной палате РФ
Работать в Счетной палате РФ Савельев начал в июле 2015 года. Влоть до 5 сентября 2018 года Савельев занимал пост заместителя руководителя аппарата правительства РФ. В то время главой аппарата кабмина был Сергей Приходько.
С сентября 2018 года на протяжении года Олег Савельев был руководителем аппарата Счетной палаты РФ. С 25 сентября 2019 года занимал должность аудитора Счетной палаты РФ.
Замминистра обороны Олег Савельев
Глава российского государства Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны России 20 мая 2024 года. Ранее эту должность занимал генерал-полковник Юрий Садовенко.
С чем связаны перестановки в Минобороны России
15 мая текущего года российский лидер Владимир Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. Презиент пояснил, что назначение Андрея Белоусова на должность руководителя Минобороны РФ связано с возросшими расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность страны в этом году.
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Екатерина Коршунова