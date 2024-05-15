Путин объяснил, почему назначил главой МО Белоусова

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. Слова российского лидера приводит ТАСС.
По словам главы российского государства, назначение Андрея Белоусова на должность руководителя Минобороны РФ связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность в текущем году. Отмечается, что расходы на область ВПК в 2024 году равна порядка 8,7% от ВВП.
Путин подчеркнул, что Белоусов осознает, как «вписать» экономику армии и военно-промышленного комплекса в общую экономику России. Президент добавил, что Белоусов был выбран на этот пост еще и потому, что страна «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».
Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска по всем направлениям ежедневно улучшают свое положение.
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Путин подчеркнул, что Белоусов осознает, как «вписать» экономику армии и военно-промышленного комплекса в общую экономику России. Президент добавил, что Белоусов был выбран на этот пост еще и потому, что страна «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».
Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска по всем направлениям ежедневно улучшают свое положение.
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Екатерина Коршунова