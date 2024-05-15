Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин объяснил, почему назначил главой МО Белоусова

Путин объяснил, почему назначил главой МО Белоусова

Путин связал назначение Белоусова с увеличившимися расходами на оборону
15 мая 2024, 16:32
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу. Слова российского лидера приводит ТАСС.
По словам главы российского государства, назначение Андрея Белоусова на должность руководителя Минобороны РФ связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность в текущем году. Отмечается, что расходы на область ВПК в 2024 году равна порядка 8,7% от ВВП.

Путин подчеркнул, что Белоусов осознает, как «вписать» экономику армии и военно-промышленного комплекса в общую экономику России. Президент добавил, что Белоусов был выбран на этот пост еще и потому, что страна «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».



Ранее Владимир Путин заявил, что российские войска по всем направлениям ежедневно улучшают свое положение.

Читайте также:

Путин подписал указ о назначении врио губернаторов российских регионов

Что известно о Дюмине: биография, губернатор Тульской области, охранник и преемник Путина

Даудов сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни после девяти лет работы
#минобороны рф
#президент
#безопасность
#комплекс
#указ
#пост
#расходы
#ввп
#путин
Делегация талибов* не смогла вовремя вылететь в Казань из-за беспилотника
Вылет делегации талибов* в Казань задержался из-за атаки дрона на Татарстан
15 мая 2024, 16:14

Фото: iStock/Mansour-Ibrahimi

Вылет делегации «Талибана»* в Казань задержался из-за атаки беспилотника на республику Татарстан. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Уточняется, что борт с афганскими чиновниками должен был вылететь из Москвы в 8:45 мск, но был задержан из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, представители движения талибов* примут участие в форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Напомним, сегодня, 15 мая в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. Дрон был сбит около 7.30 мск.

Читайте также:

Даудов сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни после девяти лет работы

Макрон проведет совещание по митингам в Новой Каледонии, где погибли люди

Сбылось очередное предсказание Владимира Жириновского

*запрещенная в России террористическая организация
#россия
#беспилотник
#дрон
#совещание
#мир
#минобороны
#татарстан
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились изменения в командовании войск военных округов
Генерал Анашкин назначен врио главы Южного военного округа
15 мая 2024, 16:11

Фото: сайт Кремля

Врио командующего войсками Южного военного округа стал генерал-полковник Геннадий Анашкин, а врио командующего войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Александр Санчик. Такая информация появилась на сайте Кремля в перечне участников встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
По данным ТАСС, Анашкин ранее командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией. Санчик же занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

Кроме того, сообщается, что генерал-полковник Александр Лапин, как м прежде, возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Московский.

Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России генерал-полковник Александр Лапин был назначен командующим Ленинградским военным округом 31 марта текущего года. Напомним, что округ был воссоздан президентом России Владимиром Путиным в конце февраля текущего года. В его границы вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и город федерального значения Санкт-Петербург.

Читайте также:

Путин подписал указ о создании Московского и Ленинградского военных округов

«Чистки» в Минобороны: Уходит ли генерал-лейтенант Конашенков в отставку

Стало известно, где сейчас находится генерал Суровикин
#указ
#город
#герой
#герой россии
#коми
#минобороны
#путин
#петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин встретился с чиновниками, покинувшими правительство
15 мая 2024, 16:10

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин принял в Кремле чиновников, работавших в прошлом составе правительства, но не вошедших в новый кабинет.
Президент поблагодарил их за работу, заявил о присуждении госнаград и обсудил перспективы дальнейшего взаимодействия.

Так, Виктория Абрамченко координировала работу Минсельхоза и Минприроды, Росгидромета, Росводресурсов, Рослесхоза и Роснедр, вопросы экологии и агропромышленного комплекса. Теперь этим будет заниматься Дмитрий Патрушев.

Экс-министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что отрасль прошла непростой период. Перед энергетикой стоят новые задачи. Пост главы Минэнерго получил экс-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На посту экс-главы Минспорта Олега Матыцина сменил Михаил Дегтярев, который ранее возглавлял Хабаровский край.

Читайте также:

Путин: российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение

Путин подписал указ о назначении врио губернаторов российских регионов

Путин назвал главную проблему переговоров по Украине
#владимир путин
#кабмин
#кремль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США сделали шокирующее заявление о переговорах РФ и Украины
Блинкен: США поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией
15 мая 2024, 15:27

Фото: iStock/sb2010

Штаты поддержат решение Украины о мирных переговорах с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РИА Новости. При этом, по словам Блинкена, решения, которые касаются начала переговоров, должна принимать сама Украина, а не США или любая другая страна.

Он добавил, что в случае, если Киев проявит «серьезный интерес к участию в переговорах», Вашингтон поддержит любое решение Украины по прекращению боевых действий.

Ранее госсекретарь США заявил, что нынешний этап конфликта критический для Украины. Он подчеркнул, что «предстоящие недели и месяцы потребуют многих усилий от украинцев», так как российская армия успешно продвигается на нескольких участках фронта.

Читайте также:

Блинкен поел с Кулебой пиццу и сыграл на гитаре в киевском баре

Блинкен раскрыл, когда состоятся выборы на Украине

Блинкен заявил о намерениях США «захватить» российские активы
#сша
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Эстонии приняли закон, позволяющий направить Киеву замороженные активы РФ
15 мая 2024, 15:23

Фото: iStock/diegograndi

Эстонский парламент принял закон, позволяющий передавать Украине замороженные активы РФ.
Ранее в Эстонии обещали принять поправки к законодательству, которые позволят передать Украине примерно €37 млн замороженных активов РФ.

Информацию о том, что парламент всё же принял этот закон, публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что Конгресс США дал властям полномочия для «захвата» российских замороженных активов. Эти полномочия будут использованы, отметил Блинкен. Американский политик добавил, что США планируют совместно со странами «Большой семерки» (G7) работать над изъятием российских активов с их дальнейшей передачей Украине.

Читайте также:

Блинкен: США намерены конфисковать российские активы

Суд Курска арестовал бывшие российские активы производителя водки «Хортиця»

Bloomberg: российские миллиардеры стали постепенно переводить активы в РФ
#эстония
#парламент
#активы
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НАТО придумали, как использовать ПВО Польши и Румынии
15 мая 2024, 15:02

Фото: iStock/e-crow

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил использовать системы ПВО Польши и Румынии для помощи Украине.
Об этом он заявил в интервью порталу inews. По словам экс-главы Североатлантического альянса, НАТО может помочь Украине сбивать российские беспилотники и ракеты без отправки войск на Украину. Так страны альянса помогут более эффективно защищать западную часть Украины, в том числе оборонную промышленность страны.

Он подчеркнул, что Европа стала слабой и расколотой перед якобы угрозой со стороны России, и это нужно менять.

Расмуссен отметил, что Украину необходимо пригласить в альянс на саммите в июле, а само присоединение «должно произойти не позднее 2028 года».

Читайте также:

В Чехии считают, что на саммите в США не примут решение о членстве Украины в НАТО

В НАТО после слов Макрона раскрыли планы по отправке войск на Украину

В Чехии допустили отказ Украины от членства в НАТО
#нато
#украина
#румыния
#польша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган знает кукловодов, которые готовят заговор
Эрдоган: турецкие власти знают кукловодов и тех, кто готовит заговор
15 мая 2024, 14:46

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ему известно, кто готовил заговор в стране. С таким заявлением он выступил в парламенте после сообщений о попытке госпереворота.
«Мы знаем, чего добиваются те, кто хочет разделить людей. Мы прекрасно знаем, кто является куклой, кто празднует, а кто кукловод. Как бы мерзко это ни выглядело, мы не попадем в эту ловушку», — заявил Эрдоган.

Он отметил, что власти Турции проявят достоинство и терпимость несмотря на действия других.

По его словам, деятельность предполагаемых заговорщиков с запрещенной в стране организацией FETÖ.

Ранним утром стало известно, что Эрдоган провел экстренное заседание с руководителями разведки и минюста после предупреждения своего соратника, главы партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о возможной попытке госпереворота.

Читайте также:

Эрдоган назвал причину отмены визита в США

Эрдоган оценил мирные инициативы по Украине без участия России

Эрдоган подтвердил договорённость о визите Путина в Анкару
#договор
#заседание
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ЕС предложили вводить санкции против всех компаний, помогающих России
Reuters: Франция и Нидерланды предложили глобальные санкции за помощь России
15 мая 2024, 14:41

Фото: iStock/designer491

Франция и Нидерланды добиваются введения ЕС санкций в отношении любых финансовых учреждений в мире, которые помогают ВС РФ оплачивать приобретение продукции или технологий для изготовления оружия. Об этом пишет агентство Reuters.
Сообщается, что представители двух стран, хотят в рамках принятия нового пакета санкций запретить лицам в ЕС вести сотрудничество с любой финансовой организацией, которая помогает РФ получать подсанкционные товары. По их мнению, эти меры позволят убедить компании в Китае, Турции и на Ближнем Востоке отказаться от сделок с Россией, касающихся поставок товаров двойного назначения. Отмечается, что согласовывать работу по этому направлению хотят с Америкой. Предложение могут заблокировать Германия и Венгрия.

Ранее сообщалось, что товарооборот между РФ и США в марте этого года вырос в полтора раза и достиг отметки 471 млн долларов. Согласно информации источника, торговля между государствами выросла из-за импорта российского урана в Вашингтон. Однако ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о запрете на импорт урана из РФ. Запрет будет действовать до 2040 года, при этом до 2028 года покупка разрешается в особых случаях при наличии разрешения от минэнерго США.

США выделят Украине еще $2 млрд на военные нужды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

США и Украина обсуждают размещение систем ПВО Patriot в Харькове

Захарова: западное вооружение не спасёт Украину от краха

Обнародован новый санкционный список США
#торговля
#сша
#военные
#радио
#товары
#закон
#сотрудничество
#украина
#запрет
#компании
#германия
#меры
#лидер
#покупка
#импорт
#венгрия
#байден
#рф
#джо байден
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦИК РФ назначила дату Единого дня голосования
15 мая 2024, 14:38

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Единый день голосования состоится 8 сентября, пишет РИА Новости.
Как отметила во время заседания глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, перемены, которые могут отражаться на избирательной кампании, неизбежны.

Она подчеркнула, что уже понятно о входе в состав правительства России четырех губернаторов. Изменения, которые могут отразиться на дне голосования, определят 8 июля.

Ранее Памфилова заявила, что ЦИК нашел подтверждение лишь 12 сообщениям о нарушениях на выборах президента РФ. В комиссию поступило 459 сообщений о нарушениях, 447 из которых остались неподтвержденными.

Читайте также:

Памфилова вручила Путину удостоверение президента РФ

Памфилова: Явка избирателей на выборы президента стала рекордной для современной России

Памфилова: После случаев порчи урн число желающих проголосовать выросло
#цик
#голосование
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф