Даудов сложил с себя полномочия спикера парламента Чечни после девяти лет работы

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Магомед Даудов, девять лет занимавший пост председателя парламента Чечни, сложил с себя полномочия. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что во время заседания он также автоматически сложил с себя полномочия депутата. По словам Даудова, он принял это решение после совещания с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
В настоящее время Даудов не знает, какую должность будет занимать в дальнейшем. Он также добавил, что для него самое главное для него быть на пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее сообщалось, что 14 мая глава российского государства Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Правительство РФ впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году.
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В настоящее время Даудов не знает, какую должность будет занимать в дальнейшем. Он также добавил, что для него самое главное для него быть на пути первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.
Ранее сообщалось, что 14 мая глава российского государства Владимир Путин назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Правительство РФ впервые было сформировано по новой процедуре, которая предусматривается поправкой к конституции в 2020 году.
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Екатерина Коршунова